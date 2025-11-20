米其林二星主廚朝比奈悟首度登台！高雄漢來焰牛排館限時3天餐酒會，法式經典X日本職人極致饗宴
南部的吃貨們別錯過！位於高雄漢來大飯店內的「焰牛排館」在本週迎來限時3天的夢幻餐酒會，由連續5年獲得東京米其林二星肯定的「ASAHINA Gastronome」主廚率領團隊首度登台，帶來結合法式經典及日本職人精神的藝術饗宴，為年末再添一筆難忘的美味回憶。
連續5年米其林二星主廚首度登台
這場限時3天餐酒會最大亮點，便是師承侯布雄、擁有超過30年除役資歷的ASAHINA Gastronome主廚朝比奈悟首度登台客座。其料理根植於法式經典、融入日本職人細膩精髓與現代精神，親力親為處理醬汁、食材、盤飾設計，把料理昇華成藝術品，超高標準讓餐廳連續5年奪下東京米其林二星肯定，需2個月前訂才能一嚐主廚手藝。消息釋出後受到廣大饕客熱烈迴響，全數座席已於10月下旬售罄。
首次登台客座，朝比奈悟主廚特別為此次餐酒會全新設計新菜單（除了甜點是招牌），他表示對於「食材」的堅持是與漢來美食團隊有最多討論出入的環節，每道菜色藏進巧思、複雜工序即精緻擺盤設計，都是他在腦海中先想像、實際測試20~30次的心血結晶。「菜色的第一眼就很重要，看得賞心悅目，吃得開心」是朝比奈悟主廚的中心思想，此次餐會的每道菜都宛如主菜，是頂級食材、極致廚藝的絕美呈現。
10人團隊跨海獻藝
為了此次跨海合作，朝比奈悟率領團隊共10人來台獻藝，不惜將東京餐廳暫停營業，把店內甜點師、侍酒師及多位團隊成員一同前往港都，便是要將餐廳精神、完美細節原汁原味移師高雄。
ASAHINA Gastronome x 焰 牛排館 米其林星饗宴菜色
餐前小點
左至右分別是「虎河豚魚凍」、「馬鈴薯可頌」、「櫛瓜鷹嘴豆泥」、「雞肝慕斯＆芝麻脆片」，包羅山珍海味到蔬食，構成由清至濃的口感變化。虎河豚魚凍以細緻膠質呈現清爽開場；馬鈴薯可頌呈現綿密且溫潤的口感；雞肝慕斯則轉入濃郁香氣，搭配脆片增添層次；櫛瓜與鷹嘴豆的結合帶出清新的植物香氣在口中做為結尾。
帝王蟹 佐 龍蝦奶油
以帝王蟹為主角，運用法式龍蝦奶油醬襯托其鮮甜，讓兩種甲殼類的香氣在溫潤奶香中層疊。搭配的咖哩餃以帝王蟹與酪梨為基底，加入檸檬汁、香菜籽粉、孜然粉等辛香料，帶出淡淡辛香味。油炸後的酥香外皮包裹柔潤內餡，形成口感上的層次對比，讓海味更具立體感。
日月潭紅玉雞 與 黑松露
主廚選用台灣在地的日月潭紅玉雞，結合在地食材與法式技法，將鴨肝夾於雞皮與雞肉之間，以低溫熟成方式保持肉質濕潤柔嫩，油脂與香氣自然融合。盤面上搭配以高麗菜與西班牙生火腿層疊製成的法式料理常用的千層製法，讓鹹香與蔬菜甜味交錯。最後以黑松露醬汁收尾，以柔和香氣統整整體風味。
鮑魚 與 法式魚湯
選用新鮮鮑魚並使用法國手工Bordier海藻奶油香煎至外層微酥、內裡柔嫩Q彈，使鮑魚帶有淡淡海藻鹹香，佐以散發細緻蒜香與酸度的法式蒜味蛋黃醬，增加香氣與口感層次。
搭配的法式魚湯更是這道菜的靈魂，選用時令魚種加上多樣蔬菜炒香，再以多款酒類收汁提味。經長時間熬煮，湯體濃郁卻不厚重，與鮑魚的鮮甜完美呼應。
鮮魚 與 櫛瓜花
此次以紅喉、干貝與香檳構築出細膩的海味層次。香檳醬汁以整瓶香檳濃縮，融合紅蔥頭與洋菇的香氣；鮮魚慕斯結合馬鈴薯與奶油，質地柔滑並與義大利麵一同壓模定型；干貝慕斯以低溫蒸烤呈現甜潤口感，最後以櫛瓜花點綴，增添清新香氣。整體菜色展現海味的多層變化與法式料理醬汁的多樣化搭配。
日本黑毛和牛威靈頓
以日本黑毛和牛菲力為核心，結合鴨肝、香菇醬與黑松露片層疊，最後以派皮包裹烘烤；香菇醬以多種菇類與青蔥炒香調製，增添濃郁滋味；最後搭配佩里戈爾醬佐蜜汁紅蘿蔔，一次品嘗到黑松露在片狀、泥狀及醬汁時展現的不同風味，蘊含豐富層次與法式優雅。
招牌甜點「愛之蘋果」劃上甜蜜尾韻
限時3天的餐酒會，每餐期限量50席，推出六道料理、搭配六款精選佐餐酒，最後更帶來「ASAHINA Gastronome」招牌甜點：「Pommes d’amour愛之蘋果」，使用青蘋果炒製焦糖製成蘋果餡，並以馬斯卡彭慕斯包裹，帶出酸甜平衡；外層再以白巧克力包覆，塑形成精緻的蘋果造型，最後噴上可可脂使其外表呈現磨砂霧感。盤中搭配的香草冰淇淋，融入了卡爾瓦多斯白蘭地的蘋果酒香，重現法式甜點的精緻手藝。
「漢來海港」同步推出限定星級料理
除了焰牛排館的客座餐酒會，11/14~12/14全台漢來海港六家分店同步推出由朝比奈悟主廚設計的限定料理「法式鴨肝襯香煎嫩雞」。把鴨肝用布蕾手法呈現，搭配香煎雞翅，讓大嗑自助餐同時享受星級料理的精緻水準。
ASAHINA Gastronome x 焰 牛排館 米其林星饗宴
時間：11/14(五) ~11/16(日)
地點：焰 牛排館 (高雄漢來大飯店45樓)
餐價：11800+10%元/ 位 (含6款精選葡萄酒)
訂位專線：07-213-5763
＊每餐期限量50席
延伸閱讀：
高雄島語自助餐價位及訂位攻略！「全台最難訂位Buffet」9大餐檯必吃菜色全解析
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● 麥當勞奶昔大哥毛毛包開賣時間+價格曝光！全台12限定店回歸販售現做奶昔
其他人也在看
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 14 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 12 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 12 小時前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 1 天前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 1 天前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 14 小時前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
【明星聊愛車】李運慶為孩子換Skoda Kodiaq RS 寬敞車室空間及安全性成考量關鍵！
藝人李運慶近幾年在戲劇表演上挑戰多元角色，演技也備受肯定，與前Popu Lady成員洪詩結婚後，育有女兒「哺哺」，如今又即將迎接第二胎到來，事業家庭兩得意，為了給孩子們更大的乘坐空間，也將愛車換成Skoda Kodiaq RS休旅車款，一起來看看他的分享吧！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
本波冷空氣最強時刻曝光！低溫下探14度 回溫還要等這時
今（19）日、明日兩天東北季風影響，今日中部以北、東北部及東部天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫雨。對此，氣象粉專也示警本波冷空氣最強時刻，提醒民眾要注意穿著。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
玄彬、孫藝真勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 12 小時前
男不能說的秘密 肛門卡杯子 醫看：太扯了
[NOWnews今日新聞]中部一名男子連續三天腹脹、無法排便，疼痛難耐急赴醫院求診。醫師安排X光檢查時意外發現，他的肛門深處竟卡著一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯口朝下嵌入腸道，導致部分腸段缺...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 1 天前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前