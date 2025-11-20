米其林二星主廚朝比奈悟首度登台！高雄漢來焰牛排館限時3天餐酒會，法式經典X日本職人極致饗宴

南部的吃貨們別錯過！位於高雄漢來大飯店內的「焰牛排館」在本週迎來限時3天的夢幻餐酒會，由連續5年獲得東京米其林二星肯定的「ASAHINA Gastronome」主廚率領團隊首度登台，帶來結合法式經典及日本職人精神的藝術饗宴，為年末再添一筆難忘的美味回憶。

連續5年米其林二星主廚首度登台

這場限時3天餐酒會最大亮點，便是師承侯布雄、擁有超過30年除役資歷的ASAHINA Gastronome主廚朝比奈悟首度登台客座。其料理根植於法式經典、融入日本職人細膩精髓與現代精神，親力親為處理醬汁、食材、盤飾設計，把料理昇華成藝術品，超高標準讓餐廳連續5年奪下東京米其林二星肯定，需2個月前訂才能一嚐主廚手藝。消息釋出後受到廣大饕客熱烈迴響，全數座席已於10月下旬售罄。

首次登台客座，朝比奈悟主廚特別為此次餐酒會全新設計新菜單（除了甜點是招牌），他表示對於「食材」的堅持是與漢來美食團隊有最多討論出入的環節，每道菜色藏進巧思、複雜工序即精緻擺盤設計，都是他在腦海中先想像、實際測試20~30次的心血結晶。「菜色的第一眼就很重要，看得賞心悅目，吃得開心」是朝比奈悟主廚的中心思想，此次餐會的每道菜都宛如主菜，是頂級食材、極致廚藝的絕美呈現。

10人團隊跨海獻藝

為了此次跨海合作，朝比奈悟率領團隊共10人來台獻藝，不惜將東京餐廳暫停營業，把店內甜點師、侍酒師及多位團隊成員一同前往港都，便是要將餐廳精神、完美細節原汁原味移師高雄。

ASAHINA Gastronome x 焰 牛排館 米其林星饗宴菜色

餐前小點

左至右分別是「虎河豚魚凍」、「馬鈴薯可頌」、「櫛瓜鷹嘴豆泥」、「雞肝慕斯＆芝麻脆片」，包羅山珍海味到蔬食，構成由清至濃的口感變化。虎河豚魚凍以細緻膠質呈現清爽開場；馬鈴薯可頌呈現綿密且溫潤的口感；雞肝慕斯則轉入濃郁香氣，搭配脆片增添層次；櫛瓜與鷹嘴豆的結合帶出清新的植物香氣在口中做為結尾。

帝王蟹 佐 龍蝦奶油

以帝王蟹為主角，運用法式龍蝦奶油醬襯托其鮮甜，讓兩種甲殼類的香氣在溫潤奶香中層疊。搭配的咖哩餃以帝王蟹與酪梨為基底，加入檸檬汁、香菜籽粉、孜然粉等辛香料，帶出淡淡辛香味。油炸後的酥香外皮包裹柔潤內餡，形成口感上的層次對比，讓海味更具立體感。

日月潭紅玉雞 與 黑松露

主廚選用台灣在地的日月潭紅玉雞，結合在地食材與法式技法，將鴨肝夾於雞皮與雞肉之間，以低溫熟成方式保持肉質濕潤柔嫩，油脂與香氣自然融合。盤面上搭配以高麗菜與西班牙生火腿層疊製成的法式料理常用的千層製法，讓鹹香與蔬菜甜味交錯。最後以黑松露醬汁收尾，以柔和香氣統整整體風味。

鮑魚 與 法式魚湯

選用新鮮鮑魚並使用法國手工Bordier海藻奶油香煎至外層微酥、內裡柔嫩Q彈，使鮑魚帶有淡淡海藻鹹香，佐以散發細緻蒜香與酸度的法式蒜味蛋黃醬，增加香氣與口感層次。

搭配的法式魚湯更是這道菜的靈魂，選用時令魚種加上多樣蔬菜炒香，再以多款酒類收汁提味。經長時間熬煮，湯體濃郁卻不厚重，與鮑魚的鮮甜完美呼應。

鮮魚 與 櫛瓜花

此次以紅喉、干貝與香檳構築出細膩的海味層次。香檳醬汁以整瓶香檳濃縮，融合紅蔥頭與洋菇的香氣；鮮魚慕斯結合馬鈴薯與奶油，質地柔滑並與義大利麵一同壓模定型；干貝慕斯以低溫蒸烤呈現甜潤口感，最後以櫛瓜花點綴，增添清新香氣。整體菜色展現海味的多層變化與法式料理醬汁的多樣化搭配。

日本黑毛和牛威靈頓

以日本黑毛和牛菲力為核心，結合鴨肝、香菇醬與黑松露片層疊，最後以派皮包裹烘烤；香菇醬以多種菇類與青蔥炒香調製，增添濃郁滋味；最後搭配佩里戈爾醬佐蜜汁紅蘿蔔，一次品嘗到黑松露在片狀、泥狀及醬汁時展現的不同風味，蘊含豐富層次與法式優雅。

招牌甜點「愛之蘋果」劃上甜蜜尾韻

限時3天的餐酒會，每餐期限量50席，推出六道料理、搭配六款精選佐餐酒，最後更帶來「ASAHINA Gastronome」招牌甜點：「Pommes d’amour愛之蘋果」，使用青蘋果炒製焦糖製成蘋果餡，並以馬斯卡彭慕斯包裹，帶出酸甜平衡；外層再以白巧克力包覆，塑形成精緻的蘋果造型，最後噴上可可脂使其外表呈現磨砂霧感。盤中搭配的香草冰淇淋，融入了卡爾瓦多斯白蘭地的蘋果酒香，重現法式甜點的精緻手藝。

「漢來海港」同步推出限定星級料理

除了焰牛排館的客座餐酒會，11/14~12/14全台漢來海港六家分店同步推出由朝比奈悟主廚設計的限定料理「法式鴨肝襯香煎嫩雞」。把鴨肝用布蕾手法呈現，搭配香煎雞翅，讓大嗑自助餐同時享受星級料理的精緻水準。

ASAHINA Gastronome x 焰 牛排館 米其林星饗宴

時間：11/14(五) ~11/16(日)

地點：焰 牛排館 (高雄漢來大飯店45樓)

餐價：11800+10%元/ 位 (含6款精選葡萄酒)

訂位專線：07-213-5763

＊每餐期限量50席

