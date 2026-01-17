米其林公布1月新入選 5家台北、新竹上榜餐廳一次看

《米其林指南》公佈5家位於台北與新竹的1月新入選餐廳，分別是台北的創意川菜「弎弎川酒」、臺菜「有有1969」，以及新竹的創意菜餐廳「HOYA」、蔬食客家料理餐廳「季風（Monsoon）」與小吃「一哥炊粉」。

1.弎弎川酒

2024年9月正式開幕的創意川菜「弎弎川酒」，融合合菜與調酒，主廚曾在川菜餐廳學藝，店裡的大紅袍花椒、二荊條、郫縣豆瓣醬等材料都來自四川，再調整成在地口味。米其林評審員特別推薦「弎家澆椒雞」，「沿用水煮牛的概念，以雞丁取代牛肉，湯汁帶有藤椒的香麻，配上豆芽的脆度，令人齒頰留香。」

2.有有1969

臺菜餐廳「有有1969」創立於1969年，已傳承至第三代，提供各式臺式熱炒。米其林評審員特別推薦「百花油條」，「填滿蝦漿、墨魚漿的油條炸至金黃，然後與糖醋醬拌炒，酸甜開胃，十分下飯。」除了白飯，米其林評審員也推薦以「滷肉飯」搭配，「食譜傳承自店主奶奶，選用豬頸肉製作，醬香迷人卻不膩口。」

3.HOYA

位於新竹縣竹北市的創意菜餐廳「HOYA」店名來自日文「ほやほや」，意思是熱騰騰、熱呼呼，融合日式燒肉與臺式料理。米其林評審員特別推薦燒肉盛和六品中的「塊狀系」，「選取牛貝身肉，燒烤後進行煙燻，香氣濃郁，令人難忘。」。此外，「主廚自製的沾醬也富有驚喜。」

4.季風

蔬食客家料理餐廳「季風」用蔬食詮釋「新客家菜」，原本座落於台北士林，曾獲得米其林必比登推介；2025年7月落腳竹北，採全預約制。米其林評審員特別推薦「芋頭、九層塔、苦茶油」，「將客家芋頭九層塔湯加以發揮，選用苗栗的檳榔心芋製成泥狀，再以苦茶油和九層塔增添風味。」

「季風」得知成為《臺灣米其林指南》2026年1月新入選餐廳後表示，「我們將持續以初心為本創作料理，尊重傳統及風土，用更永續的方式，一步一步實踐對食物、對土地、對未來更負責任的新客家飲食文化。」

5.一哥炊粉

來自新竹縣芎林鄉、開業40年的小吃「一哥炊粉」，除供應粄條、米粉、貢丸等，也有炒菜和滷味。米其林評審員表示，「不要錯過由在來米製作的炊粉，無論是乾炒還是配湯都廣受喜愛。」店裡供應的粄條與炊粉混搭組合，也令米其林評審員讚不絕口，此外也推薦「貢丸湯」，「帶有肉香與蘿蔔的清甜，質樸美味。」

◎《臺灣米其林指南》2026年1月新入選餐廳：

．弎弎川酒：台北市大安區敦化南路二段170號。電話：02-2732-3388

．有有1969：台北市中山區遼寧街48號。電話：02-2776-0443

．HOYA：新竹縣竹北市六家一路一段7號。電話：03-667-2693

．季風：新竹縣竹北市成功一街20號。電話：0921-991-423

．一哥炊粉：新竹縣芎林鄉福昌街621號。電話：03-592-5635

