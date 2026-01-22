米其林加持…也沒用！高雄人氣名店「無預警倒閉」原因曝光

記者簡榮良／高雄報導

時機歹歹！在高雄擁有2間分店的連鎖咖啡廳「FOUR U Coffee」以主打使用「米其林必比登推介的肉燥」淋上巧克力成為招牌；不過，開業不到一年，驚傳中華店於去年底靜悄悄歇業，老饕錯愕。據傳是客單價偏高，與周邊學生為主的商圈屬性不符，又逢路口施工，人流根本進不來。如今屋主開出每個月18萬元重新招租。

FOUR U Coffee在高雄有兩家分店，中華店去年底無預警宣布歇業。（圖／翻攝自FOUR U Coffee臉書）

「FOUR U Coffee」在高雄擁有兩家分店，最具話題性的「巧克力肉燥飯」，主打使用的是米其林必比登推介的肉燥，將鹹香肉燥與苦甜巧克力結合形成味蕾衝突，曾獲得極高討論度。去年看準韓國女團BLACKPINK到高雄開唱，應援推出草莓巧克力版本，成功吸引粉絲上門消費。

然而，在外界一片看好下，中華店卻在去年底悄悄歇業，只營業1年，據傳是店面外的路口施工，影響人流與能見度，客單價偏高與以學生為主的商圈不符，及時止損。

去年看準韓國女團BLACKPINK到高雄開唱，應援推出草莓巧克力版本，成功吸引粉絲上門消費。（圖／翻攝自FOUR U Coffee臉書）

業者於臉書粉專發布聲明：暫時謝幕，感謝相遇。再見，是為了在下一個路口驚喜相遇，這段日子裡，FOUR U Coffee 中華門市經歷了無數個匆忙的早午時光。從前年12月遞出的第一塊蛋糕到現在，你們每一聲早安與微笑，都是我們最珍貴的回憶，我們很榮幸能成為大家生活點滴裡的那一點甜蜜。這次暫離不是畫下句點，是將這份溫暖帶到別處持續傳承下去，我們正尋找新的地點，相信不久後會再與大家見面！而該店址的屋主也開出每個月18萬元，重新招租。

