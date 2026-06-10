米其林夏季優惠 入手輪胎送「收放自如百變包」

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記者鍾釗榛／台北報導

米其林推出夏季活動、送「收放自如百變包」。（圖／Michelin提供）

近年「周末慢旅行」逐漸成為台灣開車族的新日常，不少人選擇在假日短暫逃離城市節奏，清晨獨自沿著北海岸兜風、或是帶著家人前往山林露營放空。但在這樣的移動風景背後，也反映出一個更真實的狀態：生活節奏愈來愈緊湊，連在車上，腦袋都還在處理工作與家庭瑣事。

針對這樣的用車趨勢，米其林輪胎延續「優異性能直到最後一里」理念，持續升級產品線，包含主打舒適靜音的 Primacy 系列，以及強調操控表現的 Pilot Sport 系列。今年更進一步推出 Primacy 5 energy 與 Pilot Sport 5 energy，鎖定電動與油電車市場，在維持性能的同時強化能耗效率，讓不同動力型態的車主都能找到更適合的選擇。

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米其林輪胎延續「優異性能直到最後一里」理念。（圖／Michelin提供）

而為了讓「移動舒適感」不只停留在產品層面，米其林也同步推出夏季限定活動「生活就該過得舒適」。至7月31日止，只要透過台灣米其林LINE官方帳號指定通路購買四條15吋以上輪胎並完成登錄，即可獲得「收放自如百變包」，透過多段式收納設計，讓露營裝備或家庭用品都能更有條理地收納，讓後車廂不再只是雜亂空間，而是能隨時出發的移動基地。

購買四條15吋以上輪胎並完成登錄，即可獲得「收放自如百變包」。（圖／Michelin提供）

對許多駕駛來說，車已經不只是交通工具，更像是一個承載生活節奏的小空間。當移動過程變得更安靜、更穩定，也更有餘裕整理心情時，每一次週末出發，就不只是移動，而是一段重新調整生活步調的過程。

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