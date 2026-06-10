米其林平價「台式甜點」5精選！台南這間老店已蟬聯必比登第四年

說到台灣人最熟悉的療癒時刻，那絕對少不了夜市裡的甜湯、早餐店剛出爐的燒餅，還有夏天一定要來上一碗的古早味剉冰。這次我們盤點了全台5間入選《米其林指南》必比登推介的平價台式甜點名店，從台北、新北、新竹到台南，不只有在地人從小吃到大的經典老味道，還有讓人願意專程排隊的隱藏版美食，其實不用花大錢，也能吃到被米其林認證的台灣甜點！

必比登推介台式甜點1：台北 無名推車燒餅

位於台北南機場夜市尾段的無名推車燒餅，雖然沒有醒目招牌，卻總是排滿人潮 Source:必比登

位於台北南機場夜市尾段的無名推車燒餅，雖然沒有醒目招牌，卻總是排滿人潮，而連續七年入選米其林必比登推介的他們被許多老饕封為「最平價的米其林美食」。店家主打以「先煎後烤」方式製作燒餅，外皮帶有迷人酥脆感，同時保留麵香與炭烤香氣，其中最受歡迎的就是甜酥餅與鹹酥餅。甜酥餅內裹砂糖，咬下後中空酥脆、甜而不膩，是許多網友大推的必點口味；鹹酥餅則包入蔥肉餡，胡椒香氣濃厚，越吃越涮嘴。除了招牌品項外，紅豆餅與長燒餅同樣擁有不少支持者，尤其長燒餅的蔥香與紮實口感，也是不少熟客每次必買。

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營業時間：每日17:00-20:30，週三固定公休

地址：100臺北市中正區忠勤里中華路二段315巷5弄南機場夜市

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必比登推介台式甜點2：新北 阿爸的芋園

「阿爸的芋圓」位於新北市樂華夜市附近 Source:阿爸的芋園@fb

近年憑藉真材實料、復古懷舊風格成為人氣爆棚排隊名店的「阿爸的芋圓」位於新北市樂華夜市附近。店家招牌「芋見泥蔗片冰」以甘蔗汁製成的冰片為基底，再放上手工芋圓、地瓜圓與芋泥等六種經典配料，讓冰品除了有自然的蔗糖甜香，更因為芋圓口感Q彈、芋泥濃郁，讓每一口都非常有層次且相當滿足，是不少網友大推來這一定要點的必吃品項。而除了芋圓，他們的「芝麻就醬吃蔗片冰」也超級特別，且擁有超高人氣，不少人也會專程外帶這帶有濃濃芝麻香的冰品回家，非常推薦大家可以嚐嚐。

營業時間：每日15:30-23:00

地址：234新北市永和區協和里保平路18巷1號

必比登推介台式甜點3：新北 永和佳香豆漿

距離捷運環狀線景平站約七分鐘路程的「永和佳香豆漿」，是許多在地人從小吃到大的傳奇早餐店 Source:必比登

鄰近永和民治市場，距離捷運環狀線景平站約七分鐘路程的「永和佳香豆漿」，是許多在地人從小吃到大的傳奇早餐店，去年他們首次入選必比登推介，蔚為話題，就連老闆都超驚喜。但實至名歸，尤其是他們的燒餅。作為招牌，其保留了傳統手工現做方式，從揉麵、烘烤到煎蛋都能看到師傅現場作業，因此真的外皮酥脆、帶有炭烤香氣，搭配酥香油條與濃郁豆漿，被不少網友稱為「最有台灣味的早餐組合」，大家有機會來新北一定要嚐嚐看！另外，他們也有提供台灣早餐店的其他經典品項，例如蛋餅、小籠包和飯糰等，是不少熟客每次必加點的隱藏版美食。

營業時間：每日06:00-11:15，週三固定公休。

地址：234新北市永和區民族里民治街57號

必比登推介台式甜點4：新竹 晌午粄食

流淌著客家血液的「晌午粄食」也首度入選 Source:晌午粄食@fb

翻開必比登推介的名單，除了比較偏閩南文化的甜點，今年來自新竹竹東市場周邊，流淌著客家血液的「晌午粄食」也首度入選。這間過去就曾獲「500碗」推薦的名店，主打以傳統客家粄食為核心，將古早味重新演繹，其中最具代表性的招牌餐點就是他們結合家傳手藝所推出的傳統蘿蔔糕與客家水粄（碗糕）。蘿蔔糕口感綿密卻帶有米香，而水粄則有甜、鹹兩種口味，搭配特製醬料後層次更加豐富，不少網友更大讚看似簡單，吃起來卻超級驚豔，一碗90元，超級值得！而這邊也提醒大家，晌午粄食只有營業週五到週日三天，想嚐鮮的人千萬不要白跑了！

營業時間：每週五至週日10:00-16:00

地址：312新竹縣橫山鄉新興村河堤大道8號

必比登推介台式甜點5：台南 八寶彬圓仔惠

經營超過一甲子的八寶彬圓仔惠此次已經是連續四年入選米其林必比登推介的人氣甜品名店 Source:必比登、八寶彬圓仔惠@fb

經營超過一甲子的八寶彬圓仔惠此次已經是連續四年入選米其林必比登推介的人氣甜品名店。而作為老字號冰店，他們的招牌就如店名是八寶冰與傳統圓仔湯，前者配料包含紅豆、綠豆、芋頭、粉粿、湯圓等，滿滿一碗料多實在，只要60元，後者的手工圓仔則非常Q彈有嚼勁，是許多網友大讚的「靈魂」之所在！除了配料，他們的糖水也因為維持古早味製法被許多慕名而來的饕客討論，淋上剉冰，傳統糖水風味雖然偏甜，但完全不膩，非常適合夏天一嚐。最後，如果你已經坐進店內，那也必須試試紅豆牛奶冰、燒仙草與龍眼湯！

營業時間：每週二到週日09:00-22:00

地址：700臺南市中西區府前里國華街二段99號

關於全台「必比登推介」台式甜點問與答

Q1：這些必比登推介台式甜點店需要特地避開哪些熱門時段？

A1：大多數入選必比登推介的店家都有排隊人潮，建議避開週末下午2點至5點及連假時段。例如阿爸的芋圓、八寶彬圓仔惠在夏季午後經常大排長龍；永和佳香豆漿則以早餐最熱門。若想減少等待時間，建議選擇平日上午或店家剛開門時前往，體驗通常會更舒適。

Q2：這5間必比登推介名店的人均消費大約多少？

A2：這次介紹的店家大多屬於銅板美食等級，人均消費約落在50至150元之間。無名推車燒餅、永和佳香豆漿單點品項多在百元內；阿爸的芋圓、八寶彬圓仔惠則約60至150元即可享用招牌甜品；晌午粄食的水粄與蘿蔔糕價格也相當親民，是CP值極高的米其林入門選擇。

Q3：沒有開車的話，這些店方便搭大眾運輸前往嗎？

A3：整體來說交通都相當便利。台北無名推車燒餅可搭乘公車至南機場夜市週邊；阿爸的芋圓與永和佳香豆漿可從捷運黃線轉乘公車或步行前往；台南八寶彬圓仔惠位於國華街商圈，適合搭火車至台南站後轉乘計程車或公車。若規劃美食小旅行，建議搭配周邊景點安排半日遊或一日遊行程。

Q4：第一次造訪，最推薦必點哪些品項？

A4：若是初訪，建議直接從店家招牌下手。無名推車燒餅首選甜酥餅與鹹酥餅；阿爸的芋圓必吃蔗片冰；永和佳香豆漿推薦燒餅油條配鹹豆漿；晌午粄食則以客家水粄與蘿蔔糕最具代表性；八寶彬圓仔惠當然不能錯過八寶冰與圓仔湯，最能感受店家的經典風味。

Q5：適合安排成跨縣市的甜點朝聖行程嗎？

A5：非常適合。這5間店橫跨北、中、南台灣，且多位於夜市、市場或熱門觀光區附近。例如台南八寶彬圓仔惠可搭配國華街散步美食，新竹晌午粄食則適合結合內灣、竹東老街行程。若是甜點愛好者，不妨規劃一趟「必比登甜點地圖」，用銅板價一次蒐集台灣最具代表性的古早味甜品。

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