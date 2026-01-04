米其林必比登名店「沒主動開發票」！他控：去5次都沒給

生活中心／楊佩怡報導

被冠以「紅色美食聖經」讚譽的《米其林指南》，權威評鑑時常成為老饕們的參考指標。然而近日高雄一間在2023年獲得米其林必比登推介的名店，被網友發文指控沒有主動開發票「沒有主動開發票」，且店家在原PO詢問後才補開，不禁讓人質疑：「這種做生意的方法正常嗎？國税局要不要查一下毎個月到底漏開多少？」。





高雄一間在2023年獲得米其林必比登推薦店家，遭網友指控沒主動開發票。（圖／翻攝自米其林指南-官方網站）

近日有網友在 社群 發文分享，他到高雄某間米其林必比登推介的台式家常私房菜餐廳用餐，當天用餐費用為950元。然而就在結帳時，店家卻「沒有主動開發票」，過了兩分鐘越想越不對勁的原PO，便走去問收銀員「妳們沒有開統一發票嗎？」，對方聽聞後才補開發票。原PO氣憤直言：「我就問這種做生意的方法正常嗎？國税局要不要查一下毎個月到底漏開多少？」。

不只原PO是首例，還有網友指出去該店用餐超過5次，但從都沒被主動給發票。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

貼文曝光後，立刻引發網友熱議，不少過來人在留言區分享經歷，「用餐次數超過5次，店家從來沒有主動給發票，我每次都被安排在收銀台旁邊，從來沒有任何人付現金拿到過發票」、「一堆店都這樣，感謝你告知，這間拒絕去了」、「台中肉圓也是這樣，不主動開發票」、「台北小李子我點了兩千多也是沒開，我準備離開才想到，我講的時候後面的客人也說，對欸我也要發票，也不知道漏開幾張了」。此外，還有網友挖到該名店過去被食藥署稽查到，共有4項食材逾有效日期，最終被依《食品安全衛生管理法》開罰6萬元。

