米其林必比登推薦 新加坡網紅大胃王挑戰30碗台南擔仔麵





在YouTube擁有348萬訂閱的新加坡網紅大胃王Zermatt Neo日前來台南取材，其中一站到訪米其林必比登推薦的「小公園擔仔麵」，台南市長黃偉哲特地前往探班，為他一次吃下30碗擔仔麵的挑戰加油打氣。同時也送上台南特產「卡蜜拉」哈密瓜、柚子果汁等伴手禮，邀請Zermatt除品嚐台南美食，還可再安排時間參觀年度盛大活動「龍崎光節-空山祭」，讓更多新加坡觀眾感受台南之美。本次挑戰影片於今(13)日晚間8點在YouTube頻道上架，歡迎大家收看。

黃偉哲表示，謝謝Zermatt Neo在台南拍攝美食之旅，透過各社群平台將台南小吃的獨特魅力介紹給新加坡遊客，吸引其粉絲前來台南旅遊，品嚐美食文化，也有助提升國際遊客來台南觀光意願。

台南城市觀光近幾年連續獲得國際媒體好評，2024年獲CNN評選為全球最值得造訪的24個地點之一，英國國家地理旅遊雜誌也將台南列入2024年全球30個最酷景點榜單，2025年再獲英國「Time Out」雜誌列入亞洲最佳旅行地。黃偉哲強調，台南擁有吃不完的美食與獨特美景，歡迎各國旅客來台南，一定能把最美好的回憶帶回家。

Zermatt Neo是新加坡相當具影響力的大胃王YouTuber，經營YouTube頻道已將近20年，擁有超過348萬訂閱者，記錄著各種大胃王挑戰的過程。Zermatt表示，他喜歡街邊小吃，瞭解小吃美食的店家故事，這次嘗試30碗小公園擔仔麵的大胃王挑戰，非常感謝黃偉哲市長前來關心。

在大胃王挑戰的同時，黃偉哲也向Zermatt Neo詳細介紹台南擔仔麵的歷史由來，以及美味的關鍵所在。Zermatt Neo曾在在新加坡收到黃市長贈送的哈密瓜，香甜口味讓Zermatt Neo和父親非常懷念，黃偉哲市長得知大胃王一行人抵達台南，立刻準備了「卡蜜拉」哈密瓜送給Zermatt帶回去跟父親一起享用，讓Zermatt Neo開心不已。

市府表示，台南小吃聞名全台，深受各地遊客喜愛，本次Zermatt Neo體驗令人垂涎欲滴的美食文化旅遊，包括米其林入選推薦肉燥飯、蝦仁肉圓、擔仔麵等。其中擔仔麵拍攝地點位於中西區西門路二段圓環邊、超過70年歷史的老字號麵店「小公園擔仔麵」。

