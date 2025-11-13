米其林指南推薦餐廳爆食物中毒？ 多人吐瀉高燒 衛生局稽查揪2缺失
有民眾到北市某米其林指南推薦餐廳慶生用餐，隔天卻和同行的朋友先後掛急診，他PO文表示，他們一連兩三天「不是在馬桶上，就是在床上」。北市衛生局獲報，派員前往餐廳稽查，發現現場冰箱門邊不潔、冷藏食材未覆蓋等缺失，至於食品檢體檢驗結果，還要1到2週才會出爐。對此，業者也強調，除了配合衛生局，也已經把食材自主送驗，針對醫療費和顧客請假損失，也都會進行賠償。
民眾到米其林推薦餐廳慶生，結果卻疑食物中毒，上吐下瀉。圖／台視新聞
某間獲得米其林指南推薦，位在北市大安區的高檔義大利餐廳，驚爆出疑似食物中毒。有民眾在週日（9號）吃了慶生餐後，隔天陸續出現上吐下瀉、發燒、全身酸痛等症狀，不是坐在馬桶上，就是躺在床上，原本以為只是單純體弱。
結果發文後，也有不少網友反映，自己跟朋友也是在這幾天用餐後都有症狀，還有人腹痛到不行，甚至在急診室至今還沒出來，都已經請假2天了。
衛生局派員到店稽查，發現2項缺失。圖／台視新聞
由於投訴民眾實在太多，衛生局獲報也派員到店稽查，發現冷藏冰箱門邊有髒汙、食材也沒有好好覆蓋，要求業者限期改正，同時也把生火腿、沙拉、提拉米蘇夾子通通採樣，帶回去檢驗，就連員工的手部檢體也沒放過，衛生局指出，「檢驗結果約需一至兩週出爐，如符合食品中毒 將依違反食安法，處6萬到2億元罰鍰。」
開業至今14年，第一次遇到疑似大規模食物中毒，店家也相當錯愕，除了餐點退費外，包含醫療和顧客工作請假的損失，業者也都願意賠償。只是好好的聚餐，怎麼會有20多人吃到狂跑廁所，目前就等採檢結果出來，盡快釐清，看是哪一個環節出問題。
台北／魏于恬、余苓瑀 責任編輯／陳俊宇
