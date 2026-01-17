米其林指南1月入選5餐廳！北市、新竹上榜 從傳統吃到創意

《米其林指南》最近公布2026年1月新入選餐廳名單，包含台北市2家「弎弎川酒」、「有有1969」和新竹縣3家「HOYA」、「季風」、「一哥炊粉」，涵蓋傳統到創新口味，各具特色。

「弎弎川酒」以川菜與柔和辣度擄獲饕客味蕾。圖為弎家口水雞。（圖／翻攝自Instagram@sansanbistro）

台北市

弎弎川酒：台北市大安區敦化南路2段170號

創意川菜餐廳「弎弎川酒」2024年9月正式開幕，主廚曾在川菜餐廳學藝，使用大陸四川產的大紅袍花椒、二荊條、郫縣豆瓣醬等，再調整成適合台灣饕客的柔和辣度口味，並將製作麵點的經驗融入菜單設計，使菜餚的選擇更加豐富。

米其林評審員特別推薦「弎家澆椒雞」，沿用水煮牛的概念，以雞丁取代牛肉，湯汁帶有藤椒的香麻，配上豆芽的脆度，令人齒頰留香。

有有1969：台北市中山區遼寧街48號

「有有1969」從1969年開設至今已傳到第3代，以各式台式熱炒聞名。米其林評審員推薦酸甜的「百花油條」，在油條內填滿蝦漿、墨魚漿，炸到金黃色再加入糖醋醬拌炒，十分開胃。另1道滷肉飯也很值得一試，這道餐點來自店主奶奶的好手藝，用豬頸肉入菜，醬香迷人卻不膩口。

新竹竹北HOYA結合中式風味和日式燒烤秀出新式創意。圖為和牛稀有部位「貝身」所製稻燻和牛貝身。（圖／翻攝自Instagram@hoya.zhubei）

新竹縣

HOYA：新竹縣竹北市六家1路1段7號

結合中式風味和日式燒烤概念，展現創意和趣味，像是五花豬以叉燒為靈感，用紅糟醃漬再燒烤，加上梅干菜一起食用。米其林評審員也推薦燒肉盛和六品的「塊狀系」，烤過的牛貝身肉再進行煙燻，濃郁香氣縈繞唇齒之間，別忘了嚐嚐主廚自製沾醬，有意想不到的驚喜。

「季風」2025年從台北士林轉戰新竹竹北，主廚在各種客家菜中展現匠心。（示意圖／翻攝自米其林指南官網）

季風Monsoon：新竹縣竹北市成功1街20號

蔬食客家料理餐廳「季風」曾獲米其林必比登推介，主廚來自苗栗的客家族群，以蔬食料理闡述客家飲食文化。米其林評審員推薦菜色為「芋頭、九層塔、苦茶油」，此菜基於客家芋頭九層塔湯加以發揮，將苗栗產檳榔心芋製芋泥，再以苦茶油、九層塔增添風味。

新竹芎林的「一哥炊粉」供應多種在地小吃，米粉、炊粉和粄條是他們的拿手好菜。（示意圖／翻攝自米其林指南官網）

一哥炊粉：新竹縣芎林鄉福昌街621號

「一哥炊粉」開業逾40年，主要販售新竹傳統小吃，包含粄條、米粉、貢丸等，還有在來米製成的炊粉，也能和粄條混搭，乾炒或配湯各有滋味，別忘了試試他們的貢丸湯，米其林評審員指出，這湯具有質樸的肉香和蘿蔔清甜，呈現在地小吃好味道。

