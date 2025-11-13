米其林推薦餐廳食安疑慮 顧客用餐後上吐下瀉

餐廳負責人吳治君表示，「我們當然不能太主觀的去判斷說，一定是什麼原因，可是我們現在多方面去追查，因為其實我們的態度一定是比客人更擔心，我們會先盤查說食物的部分，到底哪一個環節出問題，不管是原物料商，我們也跟他們做溝通。」

對此，北市衛生局表示，11日陸續接獲民眾及醫院通報，在這家餐廳用餐，出現噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，立即派員稽查，查到有冷藏冰箱內的食材、未覆蓋等多項缺失，要求19日前改正；現場也採集、食品檢體送驗，將就檢驗結果綜合研判，如果是食品中毒，將依違反《食安法》，處6萬元以上、2億元以下罰鍰。