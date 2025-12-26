米其林推薦「天廚川味」遭控白飯有螞蟻 衛生局：依法裁罰、限期改善

曾入選米其林指南推薦的高雄川菜餐廳天廚川味，遭消費者投訴用餐時在白飯中發現螞蟻，引發食安疑慮。（圖／翻攝自Google Map）

曾入選米其林指南推薦的高雄知名川菜餐廳天廚川味，近日遭消費者指控用餐時在白飯中發現螞蟻，引發外界對餐廳衛生管理的質疑。高雄市衛生局接獲食安疑慮通報後，於26日前往餐廳進行稽查，現場雖未發現螞蟻蹤跡，但業者坦承當天確有相關情形，衛生局將依法裁罰並要求限期改善。

高雄市衛生局接獲通報後派員前往餐廳稽查，現場未見螞蟻蹤跡，但仍查出多項衛生缺失，要求限期改善。（圖／高市衛生局提供）

有消費者在社群平台Threads發文表示，25日前往該餐廳用餐，食用白飯時僅吃了2口，就在碗內發現螞蟻，向店家反映後更換新的一碗白飯，卻仍見螞蟻在飯中爬行，當場讓人食慾全失。消費者指出，當日3人用餐共點4道料理，結帳金額約2700元，但餐廳事後未提供任何折扣或補償，認為高價消費卻遇到嚴重衛生問題，業者後續處理態度也欠缺誠意。相關照片曝光後，引發網友熱議。

高雄市衛生局表示，26日接獲通報後即派員前往現場查察，經檢視食材與作業環境，未見螞蟻或其他病媒出沒情形。業者向稽查人員說明，當日確實曾接獲消費者反映，並坦承網路流傳的影像內容為店內實際狀況。

衛生局指出，針對業者未確實落實公共飲食場所環境安全衛生，導致病媒疑慮，將依《高雄市公共飲食場所衛生管理辦法》第8條，並依《食品安全衛生管理法》第47條規定，裁罰新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

此外，衛生局依《食品良好衛生規範準則》進行全面查核，確認業者已完成食品業者登錄並投保產品責任險，但仍查出多項缺失，包括作業場所內食材與清潔用品未確實分區存放，冷藏、冷凍設備未建立溫度紀錄，以及部分從業人員未依規定完成健康檢查等情形。相關缺失已責令業者限期改善，若屆期仍未改善，將再依《食品安全衛生管理法》第8條及第44條規定，裁罰新台幣6萬元以上、最高可達2億元罰鍰。

衛生局也呼籲餐飲業者，應依相關食安法規加強環境清潔、設施設備維護、從業人員教育訓練及食材衛生管理，以維護消費者飲食安全。同時提醒民眾，若遇到食品消費爭議，可撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反映；如發現食品衛生問題，也可向衛生局食品衛生科通報處理。

