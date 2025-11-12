米其林星廚陳建太郎客座台北遠東香格里拉 攜香宮主廚推川粵饗宴

米其林一星「四川飯店」名廚陳建太郎三度來台客座，攜手「香宮」主廚廖晉輝聯手打造「川粵雙廚聯演」6道式星級饗宴，每位3580元加1成。（圖／台北遠東香格里拉）

喜愛中式料理的饕客有口福了，台北遠東香格里拉將於11月15日至16日，盛情邀請米其林一星「四川飯店」名廚陳建太郎三度來台客座，攜手「香宮」主廚廖晉輝聯手打造「川粵雙廚聯演」6道式星級饗宴。這回陳主廚特別帶來升級版招牌料理「黑松露青椒日本鹿兒島A5和牛排」，與台灣饕客一同以美食迎接溫馨歲末。「川粵雙廚聯演」午、晚餐每位3580元加1成服務費，業者透露由於陳建太郎的廚藝擄獲許多台灣饕客的心，目前訂位高達9成。

廣告 廣告

川粵雙廚聯演的創作巧思 1＋1大於2的味覺對話

這場「川粵雙廚聯演」的靈感，早在2024年陳建太郎主廚首次來台北遠東香格里拉的上海料理餐廳「醉月樓」客座時便已悄然萌芽。當時他與「香宮」主廚廖晉輝一見如故，對彼此的料理理念與技藝深感共鳴，兩人不約而同浮現一個想法：「當代粵菜的細膩雅緻，遇上川菜的滾燙靈魂，究竟能激盪出什麼樣的火花？」這個提問，終於在今年3月陳主廚再度訪台時化為行動，雙廚達成共識，兩人聯手獻藝將突破傳統客座形式，不採「一人一道菜」的輪流展演，而是巧妙融合兩人技藝於同一道料理中，展現中菜創新的無限可能性，創造出1＋1大於2的味覺對話。

「香宮」廖晉輝主廚以精湛的粵菜底蘊為基石，專注於細膩高湯與雅緻火候，巧妙包容並昇華川菜的奔放靈魂。（圖／台北遠東香格里拉）

新加坡米其林一星「四川飯店」名廚陳建太郎帶著星級川菜靈魂，以粵菜精緻底蘊為載體，呈現嶄新風貌的當代川味。（圖／台北遠東香格里拉）

陳主廚思索如何以粵菜的精緻手法承載川菜麻、辣、鮮、香的奔放個性，廖主廚則探索粵菜的優雅細膩，如何包容並昇華川菜的熱烈奔放。這套6道式菜單正是兩位主廚對這場跨菜系對話的精彩回應，兩位名廚期盼喜愛美食的饕客能親身體驗一場突破框架的味覺旅程。

青椒日本鹿兒島A5和牛排 現刨黑松露風味升級

陳建太郎主廚三度客座台北遠東香格里拉，再度帶來令饕客魂牽夢縈的經典招牌料理「青椒日本鹿兒島A5和牛排」，嚴選日本鹿兒島A5等級和牛紐約客，精準掌控52度低溫真空烹調，完美鎖住和牛肉質的鮮嫩與油脂香氣。主廚巧妙地將牛排切絲，層層堆疊於爽脆青椒絲之上，讓食客親手拌勻，享受互動式的品味樂趣。主廚此次三度再訪台北遠東香格里拉，招牌料理驚喜升級，將刨上馥郁濃郁的新鮮黑松露，其獨特香氣與和牛的豐厚油脂相互呼應，交織出令人驚豔的風味層次。這道料理不僅展現陳主廚對食材的深厚理解，更巧妙融合中式料理手法與日本與西方頂級食材，成就一道視覺與味覺兼具的跨國界饗宴。

陳主廚這回客座也會端出鎮店之寶「陳麻婆豆腐」，主廚特選A4和牛的細膩油脂與慢燉牛筋的Q彈，融入陳年郫縣豆瓣醬，呈現麻、辣、鮮、香的極致風味。面對這股濃烈奔放的川味，廖主廚以精緻粵式海鮮巧妙應對，他選用澎湖七星斑，將魚肉剖開，裹入30頭花膠條，巧手紮緊醃製，接著大火蒸製7分鐘鎖住鮮甜，最後經炙燒上色，工序精巧繁複。海陸交融的美味在舌尖跳躍，激盪出前所未有的驚喜與層次口感。

套餐還可品嘗到雙廚聯手的創意料理「白釀腐乳海鮮酸辣湯佐秘制蟹黃醬」，陳主廚特製的「白色酸辣湯」，搭配廖主廚以大閘蟹粉、蟹肉與蟹湯慢熬的秘製蟹黃醬，賦予料理層次豐富、和諧且深具創新精神的風味。另一道「宮保醬淋軟殼龍蝦襯西施玉蛋白」堪稱「川菜為醬粵菜為體」的精妙展演，展現川味的霸氣與粵菜的包容，創造出和諧而驚喜的味覺平衡。壓軸甜點「鮮果杏仁豆腐伴琥珀流心球」，以一冷一熱的鮮明對比，為川粵雙廚聯演饗宴畫下圓滿句點。

更多中時新聞網報導

告五人東京開唱 藤岡靛忙中朝聖

張鈞甯賀范冰冰搶后誇可愛

蔡淳佳12月開唱 心繫昔日室友阿杜