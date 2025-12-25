米其林星級主廚助陣 「2025茄萣烏金大賞」12/28登場

記者古可絜／綜合報導

「2025茄萣烏金大賞夕陽音樂會」將於12月28日於興達港觀光漁市前舉辦，邀請連續3年獲得米其林一星餐廳「HAILI」主廚康仁維，現場示範烏魚料理；還有30攤海線特色美食，以及陳思安、方立維及林宗興等實力歌手演出，活動當日另推出限量烏魚子特賣會，歡迎民眾前往茄萣聽音樂、嘗美食，感受茄萣獨特魅力。

興達港觀光漁市是北高雄最大的漁貨集散地，鄰近的情人碼頭能欣賞到最浪漫的夕陽景色，高雄觀光局為推廣北高海線觀光，繼「海線潮旅行」後，今年首次於興達港辦理「2025茄萣烏金大賞夕陽音樂會」。此次活動邀請歌聲與音色神似江蕙的臺語歌手陳思安、來自高雄的嘻哈歌手方立維及曲風多元的林宗興進行演出。

另有海洋委員會海洋保育署鯨豚觀察員張景昱在活動現場分享茄萣烏金與漁村文化相關知識；興達港觀光漁市也推出限量150組烏魚子特賣，並提供一臺斤魚丸600份免費大方送，歡迎遊客親身體驗茄萣在地的烏金風味與海港魅力。

此外，活動當日興達港觀光漁市北側大發路將實施封路管制，活動特別規劃接駁車，從「大湖火車站」往返活動會場，建議遊客多加利用大眾運輸或搭乘接駁車方式前往，共同落實低碳旅遊。

「2025茄萣烏金大賞夕陽音樂會」將於12月28日於興達港觀光漁市前舉辦。（高雄市觀光局提供）

冬至前後正是茄萣烏金最佳品嚐時機。（高雄市觀光局提供）

茄萣適合欣賞最浪漫夕陽景致。（高雄市觀光局提供）

茄萣海岸線風景宜人，還有豐富濕地生態。（高雄市觀光局提供）

