米其林星級年菜、人氣伴手禮 新光三越明起預購

記者古可絜／綜合報導

歲末迎春，嶄新的丙午馬年即將到來，新光三越春節禮品共嚴選258款來自臺灣與世界各地的年節好禮，包含5大米其林星級餐廳與多家傳統市場老字號名店，從陽明春天星級年菜禮盒、詠豐堂駿馬迎春年菜，到米其林星級單品臺北美福飯店米香餐廳紅麴滷蹄膀、臺北喜來登請客樓御品佛跳牆等，一次備齊圍爐年菜；另首度引進三清洞Samchungdong、母父堂、Busan BADA SAND、Paris Baguette巴黎貝甜共4大韓系超人氣伴手禮品牌，明（17）日起消費者可於全臺新光三越各分店、新光三越APP搶先預購。

看準小家庭年菜需求升溫，新光三越春節禮品精選5大米其林星級餐廳與多家傳統市場老字號名店，圍爐年菜組首推連年榮獲米其林綠星殊榮肯定的陽明春天星級年菜禮盒、傳承經典上海菜品牌詠豐堂駿馬迎春瑞滿堂年菜、連續4年獲亞太10大餐飲金獎的蔣府宴年菜5件組、有南門市場天下第一攤之稱的億長御坊馬騰富貴年菜套餐等。

超人氣經典年菜單品，包括蟬聯4連霸米其林一星臺北美福大飯店米香餐廳紅麴滷蹄膀、臺灣米其林一星中餐廳臺北喜來登請客樓御品佛跳牆、榮獲臺灣米其林指南餐盤推薦辰園香滷牛三寶、6度獲米其林肯定膳馨珍味干貝佛跳牆等，打造最有誠意、最有年味的團圓菜單。

有鑑於日韓風潮持續席捲全臺，引進4大韓系首度登臺伴手禮品牌，包含人氣超高的首爾三清洞SamchungdongSOSAND奶油三明治夾心餅／EGGROLL蛋捲、EXO成員燦烈推薦的母父堂芝麻蜜年糕、被封為釜山必買奶油餅的Busan BADA SAND奶油夾心餅、仁川機場熱銷的巴黎貝甜ECHIRE艾許貓舌餅，讓消費者不必飛韓國就能同步品嚐到人氣美食。

而日系伴手禮向來是消費者春節送禮首選，網羅3大首度登臺品牌愛知縣百年蝦餅名店桂新堂、1872年創立的滋賀縣和菓子老舖たねや、年銷6000萬顆東京車站超人氣必買伴手禮品牌提拉米蘇專賣店C3 TIRAMISÙ。

為讓消費者免去春節採買的奔波與耗時，精選12款千元內即可入手的春節禮盒，包含星野製果布丁銅鑼燒、金山紅桔事花生8入保冷袋禮盒、聖保羅喜悅禮盒等。同時集結春節最受歡迎的生鮮果物禮盒，包括兼具顏值與質感的果漾花箱韓國梨禮盒、象徵平安吉祥，寓意滿滿的日本青森馬上蘋安禮盒等，讓消費者快速且便利的選購春節禮品。

米其林星級年菜、日韓人氣伴手禮，新光三越春節禮品12月17日起搶先預購。（新光三越提供）

看準小家庭年菜商機，新光三越攜手米其林星級與老字號名店，經典年菜組到星級單品全網羅。（新光三越提供）

三清洞Samchungdong SOSAND綜合奶油三明治夾心餅。（新光三越提供）

母父堂 綜合芝麻蜜年糕。（新光三越提供）

承繼 提拉米蘇。（新光三越提供）

Busan BADA SAND釜山海邊夾心餅乾。（新光三越提供）

極上饗宴帝王蟹盛典。（新光三越提供）

たねや 抹茶長崎蛋糕銅鑼燒禮盒組。（新光三越提供）