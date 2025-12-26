米其林總舖師蔡瑞成偕餐飲同業 助人安寒士度寒冬

愛心總舖師蔡瑞成與烹飪商業同業公會率先捐助活動經費10萬元





台南市東香台菜海味料理，連續4年入選米其林必比登推介，蔡瑞成總舖師因熱心公益，被譽為「愛心總舖師」，12/26與臺南市烹飪商業同業公會吳旭晃理事長及其理監事，相約至人安基金會台南平安站，為寒士盛上一碗拿手又獨具特色的「鳳梨打魯麵」，用行動實現驛馬心動的關懷理念。

愛心總舖師蔡瑞成獲知農曆年前將辦理第36屆「寒士吃飽30」公益活動，目前辦理經費尚不足一半，不忍寒士朋友們，在歲末年終，無法與親人團聚又無處溫飽，烹飪商業同業公會率先捐助活動經費十萬元，呼籲社會大眾一起共襄善舉，盼藉由一碗傳承魯麵傳遞冬日的溫暖，讓窮苦人能在歲末寒冬飽餐一頓，感受社會溫情。

人安基金會常年致力於關懷社會窮苦人，提供防飢、防病、防寒及就業輔導等服務。歲末年終，第36屆「寒士吃飽30」送禮到家活動緊鑼密鼓籌備中，將於農曆年前，為需要幫助的寒士，送上年禮與應急紅包，期盼社會各界攜手相助，認捐800元年禮及600元紅包一份，讓困境中的人們安心過好年。捐助專線：06-2363811，劃撥帳號：31594945（戶名：人安基金會，備註：尾牙）。

