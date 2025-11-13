米其林義式餐廳疑食物中毒！約20人「上吐下瀉、發燒」

北市大安區的老烤箱義式餐廳連續多年被米其林指南推薦，但卻爆出集體疑似食物中毒案例。（圖／東森新聞）





北市大安區的老烤箱義式餐廳連續多年被米其林指南推薦，創辦人也曾遠赴義大利拜師學藝，但卻爆出集體疑似食物中毒案例，約有5到6組消費者，20多人回家後竟然出現上吐下瀉、發燒等症狀，對此創辦人也出面回應並致歉，初步懷疑是甜點提拉米蘇出問題，並強調願意承擔一切責任。

剛出爐披薩熱騰騰上桌，主廚曾赴義大利拜師學藝，無論是燉飯、排餐都完美呈現道地風味，北市大安區這間義式餐廳榮獲多年米其林指南跟紅蝦評鑑，沒想到卻陷入食安疑慮。

當事消費者：「腹瀉一整天直到現在，不過另外一個比較嚴重，她還全身無力，她已經請假在家3天了。」

身體出現不適的客人約5到6組，總計20多人，症狀包括上吐下瀉，全身痠痛、發高燒等幾乎都集中在11/9、10，據統計多數顧客都點了松露披薩、羊排、提拉米蘇跟鴨肉醬義大利麵。

當事消費者：「我一開始以為，只是因為吃壞肚子，沒想到跟朋友聊天才發現，ㄟ朋友原來也拉肚子了。」

對此北市衛生局13日一早也到餐廳稽查，查獲店家冷藏冰箱門邊不乾淨，食材未覆蓋，未提供員工體檢報告等缺失，並要求限期改善，針對食品檢體和夾子器具已經送檢，結果預計2周內出爐，但究竟哪個環節出問題，業者也出面道歉澄清。

義式餐廳創辦人小班：「判斷下來，提拉米蘇的機率會是最高的，提拉米蘇的原因是因為它是生食等級雞蛋，可能會是最關注的，包括前陣子的新聞議題。」

店家強調已經全面展開調查，初步懷疑有問題的可能跟甜點有關，並逐一查驗使用雞蛋農場，針對消費者身體狀況也願意承擔退費跟理賠。

義式餐廳創辦人小班：「很抱歉因為客人端比較多，所以我們需要逐步的一個一個親自的跟他們說明跟致歉。」

即便老烤箱義式披薩餐酒館，過去從食物服務都備受肯定，創辦人吳治君也從年輕時的模特兒演員轉戰餐飲圈，打造出人氣口碑，如今卻疑似食安問題引發爭議，讓原本光鮮的餐飲故事蒙上陰影。

