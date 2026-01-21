米其林認證的台灣漢堡！源芳刈包琥珀色老滷五花肉配上蓬鬆麵皮，每一口都是老店的堅持

在著名的華西街觀光夜市裡，沒有過度喧囂的叫賣，多的是幾十年如一日的專注身影，而在這條臥虎藏龍的美食街上，有一間傳承超過一甲子的老字號「 源芳刈包」，對於許多年輕人來說，刈包或許只是尾牙時才會出現的應景食物，或是夜市裡隨手可得的小吃，但對於50、60歲的長輩而言，源芳刈包代表的是一種無法被連鎖速食店取代的手感溫度。

台北萬華｜源芳刈包

交通資訊

捷運

搭乘捷運龍山寺站（板南線），從 1號出口步行約 5–7 分鐘即可抵達華西街夜市

公車

可搭乘至「龍山寺」或「華西街口」站，下車步行即達

開車

附近可利用龍山寺站地下車場，夜市時段建議搭乘大眾運輸，避免塞車

台北萬華｜源芳刈包

自2020年起，這間小小的店舖連續多年獲得「米其林必比登推介」的殊榮，也是許多比賽的常勝軍，這份榮耀，不僅僅是因為它好吃，更是因為老闆對於那一鍋老滷汁的堅持。

台北萬華｜源芳刈包

MENU

源芳刈包的菜單非常簡單，甚至可以用極簡來形容，這正是許多百年老店成功的秘訣，一輩子只要把一件事情做好，僅賣刈包搭配五種不同的湯品，其實我前後去了幾次拍了照片沒寫，直到這次才認真寫文章，可以看到價格小漲了一些，刈包的照片也是集結了二次不同時間，味道不變。

台北萬華｜源芳刈包

源芳刈包位於華西街內，店面空間不大，攤前可以清楚看到製作流程，從夾肉、放配料到包起來，每個動作都俐落熟練。

點餐小撇步：

如果你不敢吃太肥，可以跟老闆說要「 偏瘦 」。

如果你是老饕，喜歡那種油脂化開的口感，可以說要「偏肥」或「五花」。

台北萬華｜源芳刈包

拿到刈包的第一眼，就能感受到份量的誠意，白潤柔軟的刈包皮，夾著滷得入味的豬肉，搭配酸菜、香菜與花生粉，層次分明；

刈包皮本身蓬鬆卻不鬆散，能完整承接內餡，不會一拿就破，這樣的基本功，正是老字號最迷人的地方。

台北萬華｜源芳刈包

刈包，又被稱為「台灣漢堡」，是許多人從小吃到大的街頭美食，在萬華這樣的老城區，刈包不只是點心，更是陪伴勞動者、居民與香客的重要存在，製作速度超快，所以購買的人潮通常不用等太久就能拿到。

台北萬華｜源芳刈包

刈包70元

一般的刈包皮容易犯兩個錯誤，一是蒸太久變得溼爛，二是放太久變得乾硬，

源芳的刈包皮，拿在手上是熱騰騰且蓬鬆的，按壓下去會回彈，入口軟綿，帶著淡淡的麵粉甜香。

像是琥珀色寶石般的五花肉，當天剛好沒有偏瘦的肉塊，所以只能選半肥半瘦的部位，通常也是最多人會選的，

帶皮的五花肉，經過陳年老滷的燉煮，整塊肉呈現透亮的琥珀色，吃起來不油膩的口感。

台北萬華｜源芳刈包

酸菜、花生粉、香菜這三樣配料，是台灣刈包的靈魂伴侶，源芳的酸菜炒得很好，保留了脆度，酸味適中，帶有一點點甜味，使用的是帶有糖粉的花生粉，堅果的香氣與糖粉的甜，中和了滷肉的鹹，香菜那股獨特的清香，是畫龍點睛的最後一筆。

台北萬華｜源芳刈包

張大嘴巴，一口咬下所有元素： 蓬鬆的麵皮 -> 脆口的酸菜 -> 爆漿的肥肉 -> 紮實的瘦肉 -> 香甜的花生粉， 這五種不同的口感在口中瞬間融合，你會先感受到花生的甜，接著是滷肉的鹹香爆發，最後由酸菜收尾解膩。

建議大家一定要趁熱吃，刈包冷掉後，皮會變硬，肥肉會變油，美味度會大打折扣，站在華西街的路邊，或是坐在店裡趁熱大口咬下囉。

源芳刈包

地址： 108臺北市萬華區華西街17-2號

電話號碼：02-2381 0249

營業時間：11:30–20:00(週一公休)

