米其林餐廳「天廚川味」白飯夾螞蟻 衛生局開罰
曾入選米其林餐廳的高雄知名餐飲「天廚川味」遭控有衛生疑慮，消費者25日前往用餐，吃2口白飯就看到飯裡有螞蟻，向店家反映後換新白飯，但裡頭依舊有螞蟻在爬，高市衛生局獲報食安疑慮，26日前往稽查，現場未見螞蟻蹤跡，但業者坦承有此情形，衛生局依照《食品安全衛生管理法》裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。
消費者在社群平台Threads上指出，25日前往用餐，吃2口白飯就看到飯裡有2隻螞蟻，向店家反映後換新白飯，但裡頭依舊有螞蟻在爬，讓人食慾全消；後來結帳時，店家也未提供任何折扣補償，消費者共3人點4道料理花費2700元，認為花高額消費還吃到「螞蟻飯」，店家事後處理也欠缺誠意。另消費者也PO出螞蟻飯照片，引起網友關注。
衛生局獲報食安疑慮，26日前往稽查，現場檢視食材未見螞蟻蹤跡，業者表示當日曾接獲消費者反映，並坦承影像確實為其店裡情形。針對業者未落實公共飲食場所環境安全衛生致有病媒出沒，將依據「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第8條暨《食品安全衛生管理法》第47條規定裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。
此外，衛生局依「食品良好衛生規範準則」查察，業者有食品業者登錄及投保產品責任險。針對作業場所食材與清潔用品未分區放置、未有冷藏、冷凍庫溫度記錄、從業人員未依規定健康檢查等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依《食品安全衛生管理法》第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。
衛生局呼籲業者，應依食安相關法規加強設施設備維護、從業人員教育訓練及食材衛生管理，以維護消費者食的安全。並提醒消費者，若對業者販售之食品有消費爭議時，可撥打電話市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反映尋求協助。民眾若有任何食品衛生問題，也可洽衛生局食品衛生科（07-7134000轉食品衛生科）反映。
