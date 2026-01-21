米其林餐廳T+T子品牌「三點三 DIM SUM TIME」現點現做港點，必吃黑叉燒、松露素餃、unDer lab聯名調飲

在臺灣餐飲市場中，「港式點心」多半被視為聚餐或節慶時才會出現的料理型態，常見於家族聚會或宴客場合，也因此較少以日常飲食的形式被討論。由米其林一星餐廳 T+T 延伸打造的子品牌「三點三 DIM SUM TIME」，定位為港點專門店，主打現點現做，嘗試讓港式點心回到較為單純、穩定的用餐選項。此外，品牌找來具備香港餐飲背景的點心主廚吳滿權負責料理規劃，試圖從點心外皮、餡料比例到燒臘甜度與腸粉口感，找出差異化，菜單設計與製作流程更以傳統港點工序為基礎，透過現場製作的方式，呈現較為完整的港式點心樣貌。

吳滿權 Chef Dicky Wu

主廚自青少年時期就踏入餐飲圈，累積超過30年的粵式點心經驗。早年於香港餐飲體系學藝，從腸粉、蒸籠、煎炸到包餡、焗烤等點心工序皆完整歷練，奠定紮實基礎。2000年，他曾任職香港利苑集團，並於香港與澳門多家星級酒店及粵菜餐廳擔任點心主廚與顧問。 隨後來臺，先後於臺北「W飯店」與「臺北晶華酒店」晶華軒負責中式點心營運，熟悉港點工藝與在地餐飲環境的結合。2025年加入米其林一星餐廳「T+T」團隊，擔任「三點三 DIM SUM TIME」品牌主廚，專注於現點現做的港式點心製作，從蒸點、燒味到麵食與燉湯，維持穩定工序與風味呈現，回到港點應有的日常樣貌。

下午三點十五分的飲茶精神

餐廳名字「三點三 DIM SUM TIME」取自香港人熟悉的飲茶時間，指的是下午三點十五分那段介於忙碌與歇息之間的空檔。對許多人而言，那是一個可以坐下來喝茶、吃點心的時刻，也是一種從早茶延續到下午茶的生活節奏，餐廳想藉此訴說飲茶原本的日常，讓點心成為一天中自然而然的飲食。

空間設計也延伸品牌理念，外觀以金屬材質與簡潔的幾何線條呈現，銀灰色立面在光線變化下顯得冷靜而俐落，搭配橘粉色遮雨棚與暖色系標誌，替街角增添一抹溫度，帶有香港街頭霓虹的抽象聯想。室內則以開放、明亮為主調，格紋磁磚、木質桌椅與酒紅色吧台交織出溫潤氛圍，中央長吧台讓料理製作與用餐動線自然連結，呼應現做現食的核心精神。線性燈光與霓虹元素輕輕點出節奏感，使整體空間保持從容氛圍，回應飲茶本身就是城市中輕鬆、自在的意義。





三點三 DIM SUM TIME」推薦必點—

松露竹菌香餃

精選多種菇類、木耳與貢菜切丁後先過油處理，去除多餘水分並帶出香氣，再進行蒸製，使外皮保持薄潤、內餡結構緊實。入口時先感受到松露與菇類的香氣，接著是木耳與貢菜帶來的清脆口感，味道乾淨，層次清楚，呈現素點應有的細緻表現。









浮金蝦餃

蝦餃相當考驗餡料比例與蒸製火候的掌握，外皮必須夠薄，才能在不破裂的情況下包住餡心，同時保留水分與口感。蒸好後的蝦餃外觀通透，內餡清甜，入口不顯油膩，整體呈現出港點講究卻不張揚的特色。 內餡選用口感脆彈的白蝦，搭配切丁竹筍增加咀嚼層次，並以少量豬油調和，使蒸後的餡心保持濕潤。外皮以澄粉與太白粉調製，經沸水燙麵後擀製至薄而均勻，再以傳統十三摺手工包製。蒸製時間控制在短時間內完成，讓蝦的鮮味、竹筍的脆感與油脂的香氣維持平衡，口感清爽，層次清楚。





海隨陸行

燒賣承襲傳統作法，在包製時特別講究形狀的穩定度與飽滿度，讓餡料在蒸製後仍能保持緊實結構，入口時保有肉汁，口感不鬆散。 特別的是內餡以雞肉取代常見的豬肉，因為油脂比例較低，質地相對清爽。雞胸肉切丁後，搭配蝦仁與香菇一同拌合，配料先經過簡單拌炒，使香氣更集中。蒸熟後，雞肉口感柔嫩，蝦仁帶有彈性，香菇則補足整體風味，呈現出層次分明、鹹鮮平衡的組合。





香蒸鳳爪

港式點心中考驗工序的一道，其重點在於口感要軟以及入味。這裡選用膠質較多、肉質厚實的台灣白肉土雞爪，經過多次測試後才確定適合的品種。雞爪先刷上皮水後油炸，使表皮形成虎皮狀，再進行滷製，讓調味滲入其中，最後與蠔油、豆豉與蒜酥一同蒸熟。 完成後入口一抿就骨肉分離，入口滑潤，膠質豐富卻不顯油膩，鹹香味道集中但仍保留食材本身的風味，耐吃又經典的滋味。





紅米脆皮腸粉

好吃的腸粉外皮必須滑順、餡料香氣鮮明，入口時還要保持輕柔口感。主廚以傳統港式腸粉為基礎重新演繹，透過製作方式上加入不同層次的處理打造了紅米脆皮腸粉。 要先將腸粉皮以粘米粉混合紅麴調製，蒸製後呈現自然淡紅色澤，米香細緻，帶有輕微的紅麴甜味。內餡包入鮮蝦、韭黃與筍丁，再以米網皮包覆後油炸，使內層形成酥脆口感，最後再裹回紅米腸粉皮。入口時外層柔滑，內裡酥香，蝦肉彈性明確，筍丁增加清脆感，在傳統腸粉結構中加入口感變化，風味層次清楚而不突兀。





山里紅燒豚包

又被稱為「雪山包」，是以叉燒包為基礎，將傳統蒸製麵皮改為烘烤作法，外層帶有酥脆口感，外型因表面金黃、質地鬆化而得名。這類結合蒸點與烘焙技法的點心，在香港茶樓中相當常見。內餡選用梅花肉製作叉燒，搭配山楂與洋蔥，甜中帶鹹，風味平衡。外皮經兩次發酵後烘烤，使表層酥香、內部柔軟，入口時能同時感受到麵包的鬆軟與叉燒餡的濕潤，是結構清楚、口感對比明確。





焦蜜鴛鴦黑叉燒／雙拼

港式叉燒大致可分為兩種風格，一種是常見的蜜汁叉燒，另一種則是如今在香港也較少見的黑叉燒。「三點三」以雙拼方式呈現兩種作法。蜜汁叉燒選用豬梅花，油花分布均勻，口感柔嫩，甜鹹比例控制得宜。黑叉燒則使用豬五花，脂肪層次較為豐富，風味厚實。兩者在醃製與烘烤方式上各有不同，黑叉燒先以薑蔥、香料與叉燒醬醃製，再經掛爐烘烤，透過不同溫度控制，使外層形成焦香口感，同時保留肉質濕潤。蜜汁叉燒則著重於光澤與多汁度，切面清楚，入口不顯甜膩。雙拼搭配，更能同時感受到叉燒在香氣與口感上的差異。





港式咖哩雙寶撈粗麵（牛筋、牛腩）

港式撈麵首重醬汁要均勻附著在麵條上，盤面保持乾爽，風味才會清楚。主廚選用自香港麵廠訂製的粗麵，麵體彈性佳，能確實帶出醬汁味道。咖哩以多種香料慢炒作為基底，再加入牛腩與牛筋滷至軟嫩，最後與麵條拌勻。入口時咖哩香氣集中，牛腩柔軟，牛筋帶有膠質卻不黏口。建議先品嚐原味，再視個人喜好加入紅醋調整，風味層次會更明顯。





時令燉湯

港式湯品中講究的是湯色清澈、味道不淡，並得保留食材本身的風味。選用土雞腿，搭配姫松茸、螺頭與竹笙等乾貨，放入燉盅中以小火慢燉。燉煮過程全程密封，不開蓋，以鎖住香氣，使湯體保持清透，油花細緻。入口時能感受到雞肉與乾貨自然融合的鮮味，風味集中卻不厚重，尾韻帶有淡淡的甘甜，呈現港式燉湯一貫的清爽與平衡。





手工蛋撻

從蛋撻就能看出主廚的「基本功」，因為外皮得乾爽分明、蛋餡要滑順而不甜膩。主廚以水皮與油皮反覆摺疊製成，烤後外層酥脆，層次清楚。內餡以土雞蛋與牛奶調製，蛋香明顯但不厚重，出爐時控制在適中的熟度，讓內部保持柔滑口感。入口時能同時感受到酥皮的香氣與蛋餡的細緻，是結構簡單、表現穩定的經典甜品。





港式經典飲品與聯名特調

在港式飲茶文化中，飲品也是餐桌上相當重要的元素。餐廳飲品選項，先從經典港式清飲出發，如咸檸檬雪碧、檸檬紅茶、香滑奶茶與檸檬可樂，風味設定貼近記憶中的茶樓日常。咸檸檬雪碧以鹽漬檸檬帶出酸鹹層次，紅茶與奶茶則保留茶香本位，口感清楚不厚重。

此外，還進一步的延伸，與亞洲50大酒吧之一的「unDer lab」合作的限定特調，將台灣人熟悉的飲品輪廓轉化為無酒精或微醺版本，像是以梅子風味發想的清爽調飲、草本涼茶結構的再詮釋，以及結合茶香與果酸的烏龍調酒，最後再以楊枝甘露為靈感，轉化成口感輕盈的餐後調酒。飲品設計仍以經典口味，再搭配聯名調飲，讓用餐多了一些變化。

「三點三 DIM SUM TIME」完整菜單

餐點依現場提供為主，酒水等費用另計，以上價格均須另收 10% 服務費。













三點三 DIM SUM TIME

用餐低消：午間NT350／人，晚間NT500／人

營業時間：午間12:00～15:00，晚間17:30～21:30（逢週一及週二公休，如遇特別節日或活動將另行公佈營業時間與店休日）

訂位連結 inline.app/booking/dimsumtime33

臺北市松山區敦化北路165巷3號

FB／IG

