米其林一星主廚現身海港！茄萣烏金大賞12/28登場 聽歌賞夕陽、烏金美味一次滿足

▲「2025茄萣烏金大賞」12/28登場歡迎大家來茄萣 。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】暖冬出遊正當時！高雄市政府觀光局將於本週日（12/28）下午1點至7點，在興達港觀光漁市前舉辦「2025茄萣烏金大賞夕陽音樂會」，邀請民眾一同聽歌、賞夕陽、品嚐烏魚美食。活動特別邀請連續三年獲得米其林一星餐廳「HAILI」主廚康仁維親臨現場，示範烏魚創意料理，搭配30攤海線特色美食，讓遊客體驗北高雄海線最道地的漁村風味。

觀光局長高閔琳表示，興達港觀光漁市是北高雄最大的漁貨集散地，鄰近情人碼頭能欣賞浪漫夕陽。為推廣北高海線觀光，繼「海線潮旅行」後，今年首次於興達港舉辦「茄萣烏金大賞夕陽音樂會」，活動結合星級料理、海線美食與實力歌手演出，打造兼具文化、娛樂與美食的冬季旅遊亮點。

▲活動表團豐富歡迎大家一起來茄萣

當天演出陣容亮眼，包括歌聲與音色神似江蕙的台語歌手陳思安、來自高雄的嘻哈歌手方立維，以及曲風多元的林宗興，帶來精彩音樂饗宴。此外，海洋保育署鯨豚觀察員張景昱也將分享茄萣烏金與漁村文化知識，增添教育意義。

▲冬至前後正是茄萣烏金最佳品嚐時機。

▲來茄萣欣賞最浪漫夕陽景致

活動期間，漁市推出限量150組烏魚子特賣，並提供600份魚丸免費贈送，讓民眾親身體驗茄萣在地烏金風味與海港魅力。觀光局提醒，活動當日興達港觀光漁市北側大發路將實施封路管制，特別規劃接駁車從「大湖火車站」往返會場，建議民眾多利用大眾運輸或接駁車方式前往，共同落實低碳旅遊。

▲茄萣海岸線風景宜人，還有豐富濕地生態 。

▲活動交通圖卡

年末高雄活動熱鬧不斷，「茄萣烏金大賞夕陽音樂會」結合美食、音樂、夕陽與海港景致，是冬季出遊的最佳選擇。更多活動資訊請上「高雄旅遊網」、FB粉專及IG查詢，邀請遊客週末一起走進茄萣，感受最道地的漁村魅力。（圖╱高市府觀光局提供）