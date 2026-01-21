米其林一星Txispa主廚首度登台！以直火書寫台灣島嶼地圖，13道菜色翻玩在地食材

北投的冬夜霧氣貼著山林緩慢移動，2026年元月「三二行館 Villa 32」迎來一場難得的火光，那就是來自西班牙巴斯克、以直火料理聞名的米其林一星餐廳Txispa，由主廚前田哲郎首度親臨台灣，帶來專為島嶼風土創作的13道冬季限定菜單。小編一走進三二行館時就能聞到木頭燃燒的香味，再加上能親眼朝聖前田哲郎在開放空間大秀廚藝，可以說是味覺、嗅覺、視覺的頂級饗宴。

亮點1｜巴斯克精神落地北投

前田哲郎的料理靈魂始終是「火」，他不靠花俏的炫技吸引目光（雖然小編還是看得很開心），而是精準運用炙烤、煙燻與溫度控制逼出食材最純粹的深度風味。整套餐點節奏沉穩，炭火香氣細膩且恰到好處，與北投山林那種安靜、低調的氛圍配合得天衣無縫。

亮點2｜一桌橫跨南北的島嶼地圖

餐桌上有屏東六堆黑豬、東北角九孔鮑、宜蘭胭脂蝦，到雲林芸彰牧場牛肉與北投在地米糧，小農與產地成為菜單真正的主角。這是一場有方向感的選材，讓山海、田野與人文經驗同時出現在餐桌上，風味的來源是我們台灣人熟悉的場景。前田哲郎分享他不想單純把Txispa的菜色原封不動帶來台灣，而是以「如果我在台灣開餐廳，我會想要做出什麼樣的菜色」為出發點，因此大量使用在地食材，讓饕客們用舌尖環島旅行。

亮點3｜經典與日常交會

巴斯克香腸Txorizo選用六堆黑豬多個部位製作，風乾後經過直火炙烤，香氣與油脂被完全逼出。搭配的刈包則夾入北投特有的青磺水煮蛋，濃稠蛋黃就像天然抹醬一樣包裹住肉塊。這道菜吃起來隨性有趣，卻能感受到主廚如何巧妙地將西班牙技法與台灣在地味覺結合在一起，這也是小編最愛的一道菜～

亮點4｜極簡風味讓食材自己說話

宜蘭胭脂蝦僅挑去蝦腸便直接上火炭烤；青江菜與蜆仔的組合則簡化到極致，只留食材精華；大白菜湯底則選用清澈的黑豬高湯來襯托鮮甜。越是簡單的料理越依賴對火候的精準拿捏，前田哲郎捨棄了多餘的調味堆疊，讓食材展現出極具辨識度的純淨口感。這種清爽、無負擔的風味，正好契合現代人對健康與美味的雙重追求。

亮點5｜巴斯克直火牛排太誘人

壓軸的主菜Txuleta選用雲林芸彰牧場的荷士登帶骨肋眼，經過約5週熟成後再以巴斯克傳統的 Asador直火炙烤。強大的火候瞬間鎖住油脂，肉汁厚實且風味集中，搭配番茄方舟蔬菜與紅酒醋在濃郁肉香中帶出清爽的層次感，為這場饗宴做了最紮實的收尾，前田哲郎將巴斯克料理的靈魂與台灣在地風土結合，在三二行館的山林溫泉間，為這個冬夜留下深刻且純粹的風味記憶。

