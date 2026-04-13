米其林2026 新品登場 強化全方位產品實力
【記者柯安聰台北報導】隨跨界休旅車、休旅車以及電動車、油電混合車市場占比持續提升，消費者行車除了安全、舒適及操控的需求外，對於能源效率與耐久性的需求同步升溫，面對多元動力型態與使用情境的發展趨勢，全球輪胎領導品牌米其林13日宣布推出專為新世代車輛打造的 Primacy 5 energy 與 Pilot Sport 5 energy，重新定義駕駛體驗——無需在性能、安全、耐用性與能源效率之間妥協，提供全面兼顧的最佳解決方案；無論是傳統內燃機、混合動力或純電車，皆能充分發揮卓越性能，同時亦前瞻未來移動趨勢的需求。
同時，2025 年上市的 Primacy 5 亦進一步擴展休旅車適用規格，提供休旅車車主新一代產品的選擇。此外，針對高性能與原廠配胎（OE）市場，米其林持續深化 Pilot Sport 系列布局，並以 Pilot Sport S 5 對應極致動力輸出與精準操控需求，完善高性能胎款陣容。米其林持續強化產品線，提供不同駕馭情境所追求的全方位輪胎選擇。
在乘用車胎產品布局方面，米其林核心產品線的 Primacy 系列長期以兼顧安全性、舒適性與耐磨表現的均衡定位受市場肯定，2025 年推出的 Primacy 5 透過結構與配方優化，使濕地煞車距離較前代產品縮短 4%，磨耗里程提升 18%，同步強化行車安全與耐用表現。並榮獲 2025 年「輪胎技術國際創新與卓越獎（Tire Technology International Awards）的年度輪胎獎（Tire of the Year）」肯定，展現在全球輪胎技術領域的領先地位。
（圖）全球輪胎領導品牌台灣米其林2026年持續強化產品布局，由左至右為Primacy 5、Primacy 5 energy、Pilot Sport 5 energy與 Pilot Sport S 5。
因應休旅車市場需求，Primacy 5 今年亦導入更多休旅車規格，同步強化承載能力、行車穩定與乘坐舒適性上整體表現。Primacy 5 的 EVERGRIP 花紋與 U 型排水溝槽設計，於新胎及長期使用後皆能維持穩定排水效率，提升濕地抓地力與操控穩定性；EVERTREAD 長效橡膠配方與 MaxTouch 壓力均勻化科技，則使輪胎在加速、煞車與轉向過程中更均勻得接觸地面，減少不規則磨耗，提升耐磨壽命與行車穩定性。
針對油電混合車及電動車對能源效率與寧靜車室空間的使用需求，米其林推出 Primacy 5 energy。在 Primacy 5 安全、舒適與耐磨的均衡表現之上，Primacy 5 energy 進一步強化節能效率與靜肅性。採用創新的雙胎面科技，於胎面中央使用高抓地膠料配方以提升乾濕地抓地力，胎肩區域則採用低生熱材料以降低滾動阻力，搭配節能胎體層技術來提升整體能源效率。不僅有助於延長電動車續航里程，亦能降低油電與燃油車能耗，提供更高效率的出行體驗。
在高性能輪胎產品線方面，Pilot Sport 系列以優異操控性能與賽道技術傳承著稱，為米其林代表性產品線之一。隨著電動車性能持續提升，對輪胎在抓地力、穩定性與能源效率上的要求更加嚴苛，為滿足追求靈敏操控與高效率表現的電動車主，米其林推出 Pilot Sport 5 energy 回應電動車高動力輸出與車重增加所帶來的操控與續航需求。Pilot Sport 5 energy 亦於 2025 年攜手 Mercedes-AMG 於義大利納爾多（Nardò）測試賽道，完成連續八天時速 300 公里共 40,075 公里的行駛里程，並創下電動車 24 小時最長行駛里程測試紀錄，展現高負載與高速運行環境下兼顧性能穩定與耐久度的產品實力。
為讓消費者親身體驗輪胎能為行車帶來安心、舒適的美好體驗，米其林將於 4 月 17 日至 4 月 19 日在台北三創生活園區 1 樓舉辦「MICHELIN 安全特攻隊」沉浸式互動展覽。透過六大闖關任務與情境式互動，將專業的輪胎科技轉化為輕鬆感知的趣味體驗。民眾透過官方 LINE 帳號完成挑戰任務，有機會獲得品牌精美禮品，或米其林專屬拍貼。（自立電子報2026/4/13）
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