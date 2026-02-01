米勒26分力壓狀元溫班亞馬 黃蜂拔馬刺奪6連勝

溫班亞馬（持球者）錯失關鍵3分，馬刺以106比111爆冷輸給黃蜂。 (路透)

本報綜合外電報導

NBA夏洛特黃蜂隊的米勒昨天獨拿26分，帶領全隊以111比106擊敗聖安東尼奧馬刺，黃蜂不但奪下6連勝，也是隊史自2016年3月以來最佳的連勝表現。另外，76人的恩比德狂砍40分外加11籃板，幫助全隊以124比114擊敗鵜鶘，這也是他今年首度拿下單場40分。

法新社報導，米勒是NBA2023年選秀榜眼，昨天對手恰好是當年的狀元溫班亞馬。溫班亞馬率領的馬刺昨天在落後20分的情況下，在剩97秒時將比數追至104比106，不過米勒最後穩住陣腳，幫地主留下勝利。

溫班亞馬最後錯失追平的3分球後，米勒在還剩10.6秒時兩罰全中，不但將勝利帶走，同時也將連續罰球命中的紀錄推進至38球。

以替補身分登場的薩克斯頓為黃蜂貢獻21分，波爾則有16分、8籃板及8助攻。

馬刺方面，溫班亞馬僅攻下16分與8籃板，且罕見地沒有任何阻攻進帳；替補哈波攻下20分全隊最高，卡索則是16分與9助攻。

J恩比德(持球者)狂砍40分11籃板，助76人以124比114擊敗鵜鶘。 (路透)

另一場賽事，費城76人對戰紐奧良鵜鶘，這場比賽開戰前幾小時，76人球星喬治因違反NBA禁藥計畫遭禁賽25場。喬治向ESPN表示，他在接受心理健康治療時，誤服未經核准藥物，將會利用缺陣時間做好上場準備。

76人昨天在半場一度領先達15分，並帶著6分優勢進入決勝節，恩比德在最後1節更有17分表現。不過他第4節中的失誤讓阿瓦拉多要回3分，鵜鶘反以105比104超前，最後恩比德在剩3分48秒時，以轉身跳投打破雙方109比109的平手局面，終場76人以124比114帶走勝利。