米可怕對二婚「一點點害怕」 承認男友孫綻愛自己比較多

【緯來新聞網】米可白昨晚（17日）現身民視八點檔《好運來》殺青宴，透露過年必須再回彰化鹿港老家的餅店幫忙，「我爸沒看到我會生氣」。近日演藝圈喜事不斷，她坦言與男友孫綻一直有這樣的想法，但要再次步入婚姻的確害怕：「「可能有一點點，其實前陣子經紀人結婚很幸福，我也會嚮往，但婚姻要深思熟慮，畢竟我已經有過一段婚姻，對我來講我要想更清楚。」

米可白一心想衝事業。（圖／民視提供）

39歲米可白現階段還是在衝事業，開口閉口都是以工作為主，至於結婚的事？她說：「他一直都有這個想法，我們想法是一樣，現在還是先工作，覺得相處下來感覺很好，每個人的規劃不一樣。」已經邁入不惑之年，她也不設定要幾歲前完婚。



前陣子愛犬「錢錢」病逝，孫綻陪著一起走過低潮，她都看在眼裡，在穩交3年多的時間，她仔細一想，坦言男方愛自己多一點，或許對方也有想要小孩的想法，不過現階段就沒計劃，再次澄清沒有求婚、登記、拍婚紗，總之有好消息會向大家通知分享喜悅。



提到錢錢，她透露骨灰有提出一點做成手鍊，之外的，目前都放在家中玄關，因為想把錢錢骨灰植葬，但還沒鎖定到喜歡的盆栽，預計是想挑選七里香，「聽說跟骨灰一起最適合」。

孫綻尚未娶到米可白。（圖／翻攝孫綻臉書）

