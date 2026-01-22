米可白下雨天慘摔車！整個人飛出去 傷勢曝光

女星米可白在社群平台曬出手腳多處擦傷的照片，透露自己因雨天路滑騎腳踏車不慎摔車，整個人飛了出去。她幽默自嘲已親身示範飛出去一次，提醒大家下雨天不宜出門，更不適合騎腳踏車。

米可白下雨天慘摔車。（圖／翻攝米可白 臉書）

從米可白曝光的照片可見，她的膝蓋泛紅腫起，手臂傷勢更為嚴重，出現大面積脫皮、紅腫的狀況，看起來相當疼痛。所幸經檢查後確認僅是皮外傷，擦藥後並無大礙，她也在貼文中向粉絲報平安表示「沒事」。

米可白因雨天路滑騎腳踏車不慎摔車。（圖／翻攝米可白 臉書）

米可白在臉書分享與媽媽黃玲玲的對話截圖，原本想向母親討拍，沒想到媽媽看到照片後的反應完全不走溫馨路線。黃玲玲先是驚呼「誰飛出去呀？也太會飛了吧？」接著還笑說「這個飛毛腿一看就知道是妳的」，讓米可白哭笑不得。

廣告 廣告

米可白在臉書分享與媽媽黃玲玲的對話截圖。（圖／翻攝米可白 臉書）

米可白忍不住在貼文中吐槽，嚴重懷疑黃玲玲小姐真正關心的不是女兒有沒有受傷，而是「車有沒有壞？」她自嘲補刀笑稱「媽媽的重點永遠很精準」，還標註「#人可以飛 #車不能壞」。母女逗趣的互動笑翻大批網友，粉絲紛紛留言：「媽媽太真實」、「果然是親生的」。

延伸閱讀

助AI資料中心擴張！阿里巴巴與中國核電成立核能公司

人類史上最大的基建建設！黃仁勳大爆料：台積電正興建20座新廠

「醫材商執刀」醫：視為機械手臂就好 網怒：那還需要你嗎？