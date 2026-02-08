米可白做「鼻息肉與神經切除手術」突喊後悔 術後現況曝光

【緯來新聞網】藝人米可白（本名趙亦瑄）近日在工作空檔完成「鼻息肉與神經切除」手術，術後數日於社群平台表示後悔太晚手術，並幽默地說「現在鼻子像一個人行駛在高速公路一樣通暢無阻」。

米可白做「鼻息肉與神經切除手術」。（圖／翻攝米可白FB）

米可白表示，完成「鼻息肉與神經切除」手術後回診過程順利，當天僅進行例行性清理鼻腔內部凝膠，整體恢復狀況穩定，並未出現併發症。她過去曾公開說明，自己長期受到鼻部不適影響，包含反覆頭痛與呼吸不順等情形。經耳鼻喉科醫師依臨床檢查與影像評估後，確認存在鼻息肉增生及鼻中膈彎曲問題，建議一次完成多項手術處置，包括鼻中膈成型、下鼻甲調整與後鼻神經相關治療，以改善長期症狀。

廣告 廣告

米可白做「鼻息肉與神經切除手術」。（圖／翻攝米可白Instagram）

在術後近況方面，米可白說明，目前呼吸狀態已明顯改善，日常生活不再受到過往鼻部問題干擾。她也對外澄清，先前提到的「後悔」並非對手術本身，而是認為應更早接受醫療評估與治療。相關說明發布後，外界對事件的理解趨於一致，焦點回到藝人健康恢復與醫療過程本身。

更多緯來新聞網報導

豐川悅司扮礦工粗獷魅力大爆發 《扶桑花女孩》山崎靜代許願火熱親密戲

孫淑媚曝新身分！見高以翔猝逝嚇到 44歲立遺囑分配30年財產