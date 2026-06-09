米可白分手孫綻展開「獨居生活」鬆口下一步動向

米可白逐漸調適生活步調。（圖／翻攝自IG @mimi00419）

女星米可白（趙亦瑄）日前證實與男星孫綻結束3年戀情，消息曝光後引發外界關注，兩人因合作八點檔《追分成功》擦出愛火，交往期間感情穩定，也曾同居生活，不時透過社群分享甜蜜互動。如今恢復單身的米可白，逐漸調整生活步調，9日也在社群平台曝光近況，透露目前獨居生活過得相當充實，更鬆口未來計畫。

米可白在Instagram曬出一桌豐盛料理，滿滿食材全是來自媽媽的愛心補給，透露家中已囤滿糧食，甚至可以閉關好幾天不用出門：「黃玲玲小姐的愛，我家要爆炸了，我應該可以在閉關好多天，家裡糧食充足。」

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米可白分手後，公開未來動向。（圖／翻攝自IG @mimi00419）

談到目前的生活，她表示自己將重心放回自己身上，開始培養新的興趣與習慣，「最近我愛上閱讀，讓自己沉澱一下，我開始運動、上瑜伽，生活很充實」，字裡行間透露出努力調整心情、重新找回生活節奏的積極態度。

而最讓她期待的，則是即將展開的新工作，米可白興奮表示：「我最期待就是進入劇組，新的角色、新的感官、新的挑戰，這角色讓我無比感動。」雖然尚未透露新戲細節，但已可感受到她對演藝工作的熱情與期待，似乎準備將重心全面投入事業。

事實上，米可白分手後，曾分享媽媽給她的一段暖心叮嚀：「我只希望你快樂、幸福，這樣就夠了，千萬不要委屈自己」，這番話讓她深受感動，也有感而發將感情比喻成照顧一朵花：「你本來就該擁有屬於自己的花期與姿態，不必為了被喜歡，而勉強長成別人期待的樣子」。

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