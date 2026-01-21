米可白剪去長瀏海變身「短髮少女」 逆齡新造型自嘲：適應中

米可白曬出新髮型(右圖)，笑稱「適應中」。（圖／翻攝自 IG@mimi00419）

藝人米可白卸下兒童台姐姐身分後，近年轉戰戲劇圈表現亮眼，憑藉自然演技與親切形象累積不少觀眾緣。私下她也經常透過社群平台分享生活日常，毫無距離感的作風深受粉絲喜愛。20日，米可白無預警在社群平台曝光全新髮型，造型大轉變立刻引發熱議。

從她分享的影片中可見，米可白一改多年來的長髮與長瀏海，將頭髮修剪成俐落的及肩短髮，搭配輕盈的逆齡瀏海，整體造型顯得清新又俏皮。畫面中，她為了展示新髮型，穿上黑色一字領貼身上衣，小露鎖骨與肩線，搭配高腰百摺裙，成熟中帶點少女感的混搭風格，舉手投足間散發自信與好氣色。

她在貼文中坦言對新造型還不太習慣，「我的新髮型～太久沒跳舞……只剩下笑容。剪完頭髮後，我超不習慣～可能是演50歲的媽媽演了一年多～這髮型適應中」幽默自嘲的語氣也讓粉絲忍不住會心一笑。

米可白對自己的新髮型相當滿意。（圖／翻攝自 IG@mimi00419）

米可白也感性提到，距離40歲只剩下短短兩個月，卻仍選擇勇敢嘗試新風格，「再2個月就要40歲～不管……我要穿百摺裙」，展現不被年齡框架限制的自信態度。她更笑稱這次是「3年沒剪過瀏海適應中，小妹妹髮型，喜歡」。

不少網友看完後紛紛留言大讚，「依然好美」、「瀏海也太可愛救命」、「短髮好好看」、「什麼造型都好看」、「有瀏海的你真的超級好看又減齡～」、「看起來28而已哈哈哈」、「狀態超好的」。從髮型到穿搭，米可白再次用行動證明，無論在人生哪個階段，都能自在做自己、活出喜歡的模樣。

