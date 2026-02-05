米可白動刀切除鼻息肉！喉嚨插管破皮咳出血塊 身體現況曝光

藝人米可白長期飽受鼻子過敏所苦，拍戲時更時常因不適流鼻血，近日終於決定動手術切除鼻息肉及神經切除。她4日透過社群平台發文報平安，透露目前已返家休養，不過說話還有點吃力，早上一度咳出少量血塊，好在目前整體恢復狀況良好。

米可白因長期飽受鼻子過敏所苦，動刀切除鼻息肉。（圖／翻攝FB 米可白）

米可白在Facebook上發文表示，順利完成手術後目前已經返回家中休息，整體身體狀況非常好，也感性分享有愛犬「黑寶」與「車輪」陪伴在旁，讓她感到相當幸福。不過她坦言，因手術過程中喉嚨插管導致些微破皮，目前說話仍有些吃力，早上曾咳出少量血塊，但整體並無太多不適。

米可白在文中提到，返家後一度昏睡許久，目前持續進行冰敷，希望能幫助消腫，暫時改以嘴巴呼吸，避免鼻腔出血。即便仍在恢復期，她透露，下週就將重新開工，展現敬業態度，同時也不忘祝福大家：「願每一個人，都能擁有健康的身體。」並感謝外界的關心與祝福。

米可白分享目前身體現況。（圖／翻攝FB 米可白）

此外，米可白也分享近來的心境，表示自己深信正面文字能在無形中影響身邊的人，讓世界慢慢變得更好。面對偶爾出現的不友善言語，她選擇以微笑看待，認為生活不需要向任何人交代，「日子，是我們自己在過的。」最後，她也溫柔喊話仍身處低潮的人，希望大家終有一天能看見光亮，並感謝一路陪伴、支持她的粉絲，直言這份溫暖與愛讓她備感珍惜。

