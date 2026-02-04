米可白動刀切除鼻息肉 長文曝「術後最新復原狀況」

米可白4日發文分享術後最新近況。（圖／翻攝自臉書 米可白）

女星米可白（趙亦瑄）近日接受「鼻息肉與神經切除手術」，積極治療長期困擾的鼻部問題。她3日在社群平台曬出術後素顏躺床照，只見鼻子貼著繃帶，模樣讓粉絲相當心疼，同時報平安表示手術順利完成。家人與男友也特地到醫院探望，其中媽媽更從鹿港搭高鐵北上陪伴，溫馨畫面感動不少網友。今（4日）她再度發文更新休養近況，透露目前恢復狀態良好。

米可白在臉書分享近況，坦言目前仍在休養中，並回顧手術後的身體變化，她表示完成鼻息肉與神經切除手術後，最大期待就是能重新自在呼吸，預計星期六回診追蹤復原狀況。她也透露已於昨日返家休養，「整體狀況非常好」。

米可白進一步提到，「喉嚨插管有些破皮，說話有點吃力，早上咳出一點點血塊，但沒有太多不適。」，她坦言術後回家曾昏睡許久，「現在先用嘴巴呼吸 怕會出血～下週就要開工了。願每一個人，都能擁有健康的身體。謝謝大家關心與祝福，我都收到了。」

除了分享身體狀況，米可白也在貼文中吐露心境，提到近期看到一篇關於正向能量的文章，深受感動，認為多分享正面文字，在無形中也會影響身邊的人，「多一點正面、多一點良善，這個世界，真的會慢慢變得更好。」

面對網路偶爾出現的不友善言論，米可白也展現豁達態度，坦言自己不喜歡被負面情緒包圍，即使遭受攻擊，也選擇用微笑面對。她表示，「我們不需要向任何人交代生活，因為日子，是我們自己在過的。願那些仍走在黑暗裡的你，有一天也能看見光亮。人生追求的，從來不是謾罵，而是更溫柔、更正向的力量。也謝謝一路陪著我、和我一起前進的你們，真的很溫暖、很有愛」，字字句句流露出正能量。貼文曝光後，大批粉絲紛紛留言替她加油打氣，祝福她早日康復。

