米可白又被當成狗「原來我身兼多職」！網友笑喊：《好運來》會不會安排聞行李箱戲？

四季線上/林佩玟報導

女星米可白又被誤認成是狗狗了！近年深耕於演戲的米可白，在民視八點檔《好運來》首次挑戰演「媽媽」，角色深受觀眾喜愛。而私下的她，是個眾所皆知的毛孩控，過去曾發生有趣的事，米可白帶著已逝愛犬「錢錢」參加活動，新北市長侯友宜誤以為米可白是狗狗的名字，邊摸著錢錢邊喊「米可白！米可白」，一旁的米可白馬上大笑說「牠不是米可白！我才是米可白」，這段畫面成為經典迷因。沒想到，最近米可白再度被誤認成狗，讓她笑喊「原來我身兼多職」！

米可白《好運來》首次挑戰演「媽媽」，角色深受觀眾喜愛。/翻攝米可白FB

米可白又被當成狗！本尊笑翻「原來我身兼多職」網敲碗《好運來》編劇：安排聞行李戲？

近日政論節目《新聞面對面》談到台灣豬瘟疫問題，政治學教授范世平提到「你一落地，就會有米可白來聞你的行李」，隨即遭主持人謝震武指正是「米格魯」，畫面播出後再度笑翻眾人，米可白得知後也轉發影片笑說「原來我身兼多職！拍戲+主持+賣餅+聞行李！」，直呼太可愛了，還開玩笑說為了自己的狗狗「黑寶」和貓咪「車輪餅」，她要來去學習這項新技能。

