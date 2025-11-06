米可白又被當成狗！教授口誤「機場聞行李」全場笑翻 本尊回應了
娛樂中心／綜合報導
女星米可白（趙亦瑄）早年以「葡萄姐姐」身分自幼幼台出道，轉戰戲劇圈後表現亮眼，以《牛車來去》拿下第58屆金鐘獎戲劇節目女配角獎。此前「米可白」曾被新北市長侯友宜誤認成狗名，沒想到近日政治學教授范世平同樣口誤，稱米可白是機場檢疫犬，對此，米可白也親自轉發節目片段幽默回應了。
政治學教授范世平日前受邀節目《新聞面對面》談論豬瘟相關議題，指出入境台灣時除了會提醒民眾勿攜帶豬肉製品，還會有檢疫犬在現場聞行李，「一落地就會有米可白來聞你的行李」，一番話讓主持人謝震武瞬間笑出，一旁來賓也連忙糾正「是米格魯啦」、「米可白是個藝人！」
米可白昨（5）日在臉書轉發《新聞面對面》節目片段，逗趣表示：「這內容太可愛了～為了黑寶+車輪餅的罐罐錢～我去（新技能）」，看起來對范世平的口誤並無太過在意，米可白的幽默回應除了讓眾多網友笑瘋，還釣出藝人唐從聖搞笑留言：「靠X！上次回國在機場取行李時沒認出熱情的妳，真是不好意思。」
米可白2021年與愛犬錢錢為新北市寵物活動站台，怎料侯友宜誤以為米可白是寵物的名字，摸著錢錢的頭熱情直喊「米可白！米可白」，讓米可白哭笑不得直呼「牠不是米可白！我才是米可白」，意外小插曲讓錢錢一夕爆紅，不過錢錢今年7月已因胃癌病逝。
