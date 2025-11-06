米可白又被認成狗！教授脫口「機場聞行李」 她笑回：我身兼多職

藝人米可白被政治學教授范世平叫成「機場檢疫犬」。（圖／翻攝自臉書＠mimi00419）

女星米可白近年深耕影視作品，而她私下是眾所皆知的毛孩控。過去曾發生一件逗趣的糗事，新北市長侯友宜出席寵物活動現場與米可白的已逝愛犬「錢錢」互動時，誤認「米可白」是狗狗的名字，對著錢錢連喊了幾聲。而這趣事在網路上成為熱門迷因，沒想到，近日米可白再度被誤叫成狗，讓她笑喊「原來我身兼多職！」

米可白2021年帶著愛犬錢錢出席新北市寵物活動，而侯友宜到現場後，聽到主持人介紹「米可白特別來支持」，誤以為米可白是狗狗名字，侯友宜還很熱情的看著並輕摸錢錢的頭直喊「米可白！米可白」，米可白當下馬上笑喊「牠不是米可白！我才是米可白」。畫面曝光後，在網路上瞬間暴紅。

廣告 廣告

未料，政治學教授范世平4日晚間在政論節目《新聞面對面》談到邊境的防疫措施時，提醒民眾勿攜帶豬肉製品，且有檢疫犬在現場聞行李，「一落地，就會有米可白來聞你的行李」，主持人謝震武聽到後瞬間愣住，隨即笑著糾正：「是米格魯啦！米可白是個藝人！」

范世平尷尬地表示，自己跟侯友宜犯了一樣的錯。而同場來賓台北市議員鍾沛君也忍不住笑出來，起初以為對方是故意講錯，沒想到他居然是真的誤會；謝震武也笑說，本以為這只是節目效果，沒想到范世平認真講錯，「我覺得我有義務要糾正他！」全場來賓瞬間笑成一團。

米可白看到後，先是轉發在Instagram限時動態表示，「我笑了，太可愛了」，她事後甚至剪輯成影片發文寫道，「原來我身兼多職，拍戲、主持、賣餅、聞行李」，更幽默直言，為了愛犬的罐頭錢，她願意去聞行李。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王子偷吃粿粿發道歉文！被抓包「深夜改內容3次」 編輯紀錄全曝光

17歲女偶像曬看電影美照 被抓包「飲料杯倒影有男人」秒遭公司退團

王子再發聲明3招賣慘 律師曝「范姜不同意分期付款」原因