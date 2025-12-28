米可白天天頭痛竟它害的！鼻塞、打呼「9徵兆」拖久恐爆併發症

藝人米可白（趙亦瑄）日前在社群媒體透露，自己因為每天頭痛不舒服、嚴重影響生活品質，就醫後發現自己有「鼻中隔彎曲」和「鼻肉肥厚」等問題，導致身體出現明顯的不適反應，經醫師評估後，建議她需要進行3項手術來改善，希望能透過這些醫療處置，一次解決問題。（編輯推薦： 鼻塞難睡又頻鼻血…竟藏10cm腫瘤！良性仍有1成恐轉惡，5徵兆別輕忽 ）反覆的鼻塞和頭痛，竟是鼻中膈彎曲影響！

鼻中膈彎曲是什麼？耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書粉專說明，鼻中膈是分隔左右鼻腔的構造，正常情況下應是筆直的牆面，然而有些人會因為天生或外傷導致鼻中膈彎曲，造成鼻腔兩側空氣流通不平均，進而引發鼻塞、鼻甲肥大，導致頭痛問題。

中山醫學大學附設醫院的衛教文章指出，鼻中膈彎曲或中鼻甲肥大造成互相壓迫時，就會會刺激該區域的三叉神經，進而造成頭痛，也就是所謂的「鼻源性頭痛」，疼痛位置大多從眼眶內側開始，沿著鼻子、眼睛一路蔓延到額頭、腦後。（編輯推薦： 鼻塞是過敏、還是鼻腔腫瘤？單側鼻塞提醒你5種可能疾病 ）

鼻中膈彎曲有哪些症狀？出現9徵兆就要盡快就醫

鼻中隔彎曲患者容易有鼻塞與呼吸不順等症狀，這些不適感會導致睡眠品質受影響，記憶力、注意力都會變差。對此，澄清醫院中港分院提醒，若發現有以下9種症狀，就要儘快就醫，以免引發更多併發症：

頻繁鼻塞

呼吸不順暢

睡覺打呼

睡眠呼吸中止症

胸悶

鼻源性頭痛

常用嘴巴呼吸

鼻水或鼻涕流不停

常有鼻涕倒流

鼻中膈彎曲不治療會怎樣嗎？當心6種併發症反覆發作

如果有鼻中隔彎曲的問題，需要治療嗎？輕微的鼻中膈彎曲對生活影響不大，通常會建議先觀察、並搭配類固醇鼻噴劑治療即可，但要是鼻中膈彎曲嚴重，就需要透過手術矯正，忽略治療很可能會引起6種併發症：

反復性流鼻血

慢性咽喉炎

氣管炎

慢性肥厚性鼻炎

鼻竇炎

中耳炎

中國醫學大學附設醫院的衛教資訊表示，嚴重的鼻中膈彎曲可以透過微創手術，將彎曲的鼻軟骨移除、拉直，不僅不會留下傷口，也不會影響外觀，有助於恢復鼻道通暢，徹底解決鼻塞問題。



