米可白將入院動刀！昔拍戲一半血流不止 預告「切除神經」解決惡疾

記者徐珮華／綜合報導

米可白（趙亦瑄）長年飽受鼻子過敏所苦，進而影響日常生活，不僅經常頭痛，就連注意力也難以集中。近日她戲劇作品正式殺青，忙碌行程暫時告一段落，終於安排動刀解決宿疾，將於2月初接受手術。

米可白安排下月動刀，解決陳年舊疾。（圖／翻攝自米可白IG）

米可白戲劇18日殺青，感性發文向劇組致謝，也坦言演員這個身分無法讓每個人都喜歡，但先決條件是要先喜歡自己，承諾會為了相信自己、支持自己、愛自己的人們繼續努力。她表示殺青後將正式開始休假，也趁著這段時間，進行鼻息肉與神經切除手術。

米可白曾流鼻血止不住。（圖／翻攝自米可白臉書）

事實上，米可白曾分享自己過敏、打噴嚏的症狀相當嚴重，曾在診間打了20多個噴嚏，讓醫師嚇壞；而她去年8月曾拍戲拍到一半鼻血狂流，就醫後才發現恐怕是使用洗鼻子噴嘴時意外受傷，鼻腔內多了兩道劃痕。去年底醫師建議她接受鼻中隔成型手術、下鼻甲成型手術、後鼻神經燒灼手術，她一度因費用超出預算猶豫不決；如今終於排定手術，不少網友都為她送上祝福。

