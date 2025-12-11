米可白怒了！情侶領養「斷腿米格魯」隔天再丟包 氣炸：棄養是二次傷害

記者趙浩雲／台北報導

長期關注毛孩權益的藝人米可白，近日持續投入苗栗「人人犬舍」繁殖犬受虐事件後續，除了公開批評苗栗縣府態度冷漠、要求縣長鍾東錦出面說明，也協助多隻狗狗的送養與資訊曝光。然而她今（11）日再度發文，透露一隻三腳米格魯被抽中認養後，竟在第一天被棄養，讓她氣憤直呼「這是二次傷害」。

米可白表示，原以為該隻米格魯是由她熟識的志工帶回家照顧，沒想到今日才得知真相。「他是被一對情侶抽中籤後認養，結果第一天送去美容院洗澡，立馬就被棄養。」讓她又心疼又憤怒。所幸第一時間由美容院老闆接手照顧並收編，「真的感謝你。」她也再次拜託所有想認養的人，務必要具備長期照護的準備與覺悟。

米可白表示有情侶認養了三腳米可魯，送到美容院後竟惡意棄養。（圖／翻攝自臉書）

她重申：「這些孩子不是物品，是一份責任。不是你不想要，就可以丟掉的生命。」指出許多從繁殖場走出的狗狗多半伴隨疾病或身體狀況，需要更多醫療與照護成本，「如果沒有準備好承擔，就拜託不要勉強認養。」

苗栗縣動物保護防疫所將於12月13日開放第三批認養，米可白希望真正準備好、願意負責的人再提出申請，「麻煩讓真的能照顧孩子的家庭去領養。」她也以 hashtag 強調「棄養是二次傷害」，呼籲勿再讓受虐犬承受第二次痛苦。

此外，她也在文末請求大家協助轉發，指出有一位女士過去常到收容所與這隻米格魯互動，雖然當天沒有抽到籤，但非常惦記牠，「請大家幫忙找找是哪一位美容師領養，她想知道這孩子的近況。」希望能讓關心狗狗的人掌握最新消息。

