米可白怒斥苗栗虐犬案！心痛毛孩遭割聲帶竟「不算虐待」

娛樂中心／張予柔報導



女星米可白從兒童台出道，近年在八點檔戲劇中有亮眼表現，細膩演技深受觀眾喜愛。她是演藝圈出了名愛狗愛貓人士，經常在社群分享與寵物的互動點滴，不僅多次為浪浪發聲、砸錢建狗舍，也領養了多隻可愛米克斯。針對近日苗栗爆出的動物虐待事件，讓米可白發長文喊話苗栗縣長鍾東錦。









米可白直指縣府對犬隻割聲帶的定義不合理。（圖／翻攝自米可白臉書）

米可白在臉書貼文中，直指縣府對犬隻割聲帶的定義不合理，呼籲政府正視動物保護漏洞。她表示，「『割聲帶』竟被列為『絕育以外的非必要手術』，不算虐待。那縣長請告訴我們：照片裡這個孩子，舌頭被切掉一半，這樣也不算虐待嗎？」言辭激烈，引起網友廣泛討論。

苗栗縣動物保護防疫所早前調查發現，「人人犬舍」中多隻品種犬遭割聲帶，且繁殖環境惡劣。（圖／翻攝自米可白臉書）

苗栗縣動物保護防疫所早前調查發現，「人人犬舍」中多隻品種犬遭割聲帶，且繁殖環境惡劣，存在長期關籠、營養不良、聲帶化膿、四肢變形等情況，甚至有犬隻感染艾利西體、心絲蟲，仍被迫繁殖。米可白在639字的貼文中詳述犬隻所受苦難，包括狼爪割除、三條腿或僅剩一隻眼睛仍遭迫繁殖等慘況，並呼籲縣長「把孩子送出去，不代表事件就能被遺忘。真正的正義是讓責任到位，是補上制度的破洞，更是確保未來不再有下一批生命承受同樣的痛」。

苗栗縣長鍾東錦表示，犬舍已撤照並重罰480萬元，縣府也已啟動政風調查。（圖／翻攝自米可白臉書）

根據《三立》報導，苗栗縣長鍾東錦表示，犬舍已撤照並重罰480萬元，縣府也已啟動政風調查，期盼未來縣內不再發生類似慘案。貼文曝光後，網友紛紛留言大讚「謝謝米可白，幫毛孩發聲」、「這種人不配當獸醫」、「支持米可白，也希望獸醫得到應得的報應」。





米可白是演藝圈出了名愛狗愛貓人士，經常在社群分享與寵物的互動點滴。（圖／翻攝自IG＠mimi00419）









原文出處：米可白639字怒斥苗栗虐犬案！痛批「割聲帶竟不算虐待」：制度破洞

