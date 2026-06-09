娛樂中心／張景竣報導





曾以兒童台「葡萄姐姐」身分出道的米可白，近年成功轉型演員，憑藉精湛演技拿下金鐘獎最佳女配角肯定。感情方面，她與演員孫綻因合作八點檔擦出愛火，交往期間愛得高調，經常透過社群分享甜蜜互動。孫綻甚至在上月29日出席戲劇殺青酒時，才公開表示「成家立業」一直是自己努力的目標，沒想到這段超過3年的戀情卻在日前畫下句點。雙方經紀人於本月2日證實兩人已和平分手，原因是對未來規劃有不同想法，經過理性溝通後決定回歸朋友關係，彼此仍保持關心與祝福。恢復單身一週後，米可白今（9）日首度在社群平台分享近況，不僅曝光目前生活狀態，更同步捎來新動向，驚喜宣布即將迎接全新工作挑戰，消息一出也立刻吸引大批粉絲關注。

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分手後米可白收滿滿物資自爆「家裡要爆炸了」！靠瑜珈、閱讀過充實恢單生活

米可白（左）與孫綻（右）在本月由經紀人證實已和平分手，退回好朋友關係。（圖／翻攝自米可白IG＠mimi00419｜孫綻IG@solarkingsean）





米可白9日在Instagram限時動態分享近況，曬出家中冰箱被各式海鮮食材塞滿的畫面，包括螃蟹、鮭魚等，並感謝母親的貼心照顧。她笑稱家裡的存糧多到快要「爆炸」，直呼「應該可以在家閉關好幾天」，字裡行間流露滿滿幸福感。

談到近期生活，米可白透露自己開始培養新習慣，不僅愛上閱讀，也開始接觸瑜伽課程，希望透過閱讀與運動讓自己沉澱心情、調整步調。她表示，現在的生活相當充實，也很享受這段與自己相處的時光。此外，米可白也鬆口透露工作近況，坦言目前最期待的就是再次進入劇組拍戲。她表示，自己即將迎接全新的角色與挑戰，雖然尚未公開作品內容，但她形容這次接下的角色「讓我無比感動」，對即將展開的新作品充滿期待。

米可白與孫綻分手後「現況曝」！期待進入新劇組嘗試新挑戰

米可白於IG動態貼文分享近況。（圖／翻攝自米可白IG＠mimi00419）













原文出處：米可白恢單後現況曝光！媽媽狂送海鮮暖心療癒 下一步計畫也說了

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