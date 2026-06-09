米可白恢單後現況曝！靠媽媽愛心海鮮療癒 下一步計畫曝光

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米可白分享近況，透露靠閱讀、運動與瑜珈讓自己沉澱心情。（圖／翻攝自IG，mimi00419）

女星米可白日前證實與交往3年的男星孫綻分手，消息曝光後引發外界關注。面對感情關係畫下句點，她並未沉溺於失落情緒，反而積極調整生活步調。9日她在社群平台分享近況，不僅曬出媽媽準備的大量海鮮美食，也透露自己愛上閱讀、運動及瑜珈，希望藉此讓身心沉澱，迎接下一階段的人生與工作挑戰。

米可白在Instagram分享多張照片，只見桌上擺滿各式海鮮食材，滿滿都是媽媽親手準備的愛心補給，份量多到讓她忍不住笑說：「我家要爆炸了。」看著冰箱和餐桌堆滿食物，她也幽默表示，靠著這批存糧，「應該可以閉關好多天」，字裡行間流露出難得的輕鬆心情。

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雖然感情生活出現變化，但米可白選擇把重心放回自己身上。她透露最近愛上閱讀，希望透過書籍讓自己沉澱心情、重新整理思緒，也藉此放慢生活節奏，享受難得的獨處時光。

除了閱讀之外，她也開始積極投入運動與瑜珈課程，透過規律鍛鍊維持身體狀態，同時舒緩壓力。無論是靜態的閱讀還是動態的運動，米可白都安排得相當充實，直言目前生活過得十分踏實，也讓自己有更多時間專注於內在成長。

談到接下來的規劃，米可白坦言最期待的還是回到最熱愛的表演工作。她透露即將投入新劇拍攝，並表示新角色讓她非常感動，也充滿挑戰性，因此相當期待進入劇組的日子。儘管感情路出現轉折，但她選擇用更積極的態度面對未來，展現出一貫的樂觀與正能量。

不少粉絲看到她分享近況後，也紛紛留言替她加油打氣，希望她能好好照顧自己，繼續在演藝事業發光發熱。面對人生新階段，米可白似乎已經做好準備，朝著下一個目標穩步前進。

米可白分享近況，透露靠閱讀、運動與瑜珈讓自己沉澱心情。（圖／翻攝自IG，mimi00419）

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