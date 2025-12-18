米可白戀孫綻三年 鬆口動念再婚

丁力騏（左起）、米可白、藍葦華、勇兔、程雅晨。（圖／民視）

民視八點檔《好運來》昨（17日）辦殺青宴，米可白和孫綻交往快3年，被關心下一步，她難得鬆口「有結婚的想法」，表示孫綻還未求婚，兩人也還沒有具體的規劃，離過婚的她表示會「審慎評估」，「相處上感覺很好，都有成家的打算」。

製作人蕭大陸與侯怡君夫妻檔同台，大方喝起交杯酒放閃，侯怡君一改戲中「阿嬤」形象，以亮麗盛裝現身，笑稱殺青後第一件事是「回家除草」，打理新蓋好的民宿果園。

飾演反派的翁家明，最近一週的戲都賣力喊到聲嘶力竭，聲音相當沙啞，苦笑掏出口袋滿滿的喉糖與喉片，感謝賴芊合與劇組夥伴提供的潤喉秘方。

他也分享自己養生秘方，自己打的綠拿鐵，成分是甘藍、薑黃、胡椒和堅果、洋蔥、香蕉，「小凡和小孩都不願意喝，嫌看起來噁心，我就自己打來喝，喝了1年身體循環變好！」

《好運來》昨（17日）辦殺青宴。（圖／民視）

