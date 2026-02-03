米可白手術順利報平安！罕見放閃男友孫綻 低頭幫穿襪曬甜蜜照

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

女星米可白多年來因鼻疾與過敏反覆發作，常伴隨頭痛、注意力難以集中，影響生活與工作。昨（2）日她宣布完成鼻部手術，解決長期困擾的呼吸問題，並於術後透過社群平台報平安，感謝親友一路陪伴，男友孫綻也到醫院照顧她，米可白更罕見曝光對方的貼心舉動。

米可白分享，開刀當天媽媽與哥哥一早便從鹿港北上到醫院陪同。（圖／翻攝米可白臉書）

米可白分享，開刀當天媽媽與哥哥一早便從鹿港北上到醫院陪同，從進手術室前到術後恢復，全程守在一旁。一向個性傳統、不太擅長表達情感的媽媽，在準備返程前突然抱住她，輕聲安慰要她好好照顧身體，也要她不要太在意外界聲音。畫面中，米可白鼻頭貼著紗布仍露出笑容，幸福氛圍藏不住。

除了家人陪伴，米可白也罕見曝光與男友孫綻的甜蜜互動。她在限時動態中曬出溫馨畫面，表示天氣冷，加上打針後手部不適，孫綻擔心她著涼，便低頭幫躺在病床上的她穿上襪子，貼心舉動讓她笑喊「獲得穿襪襪」。

此外，閨蜜阿諾雖然才剛結束活動行程，仍特地抽空前往醫院探望，米可白曬出兩人合照並表示，「感謝我的愛人還會特地來關心我，明明昨天去辦活動又累又冷。」阿諾則幽默回應，「有沒有可能我是去報仇的？上次你照顧我痛到歪歪叫，這次我也想看看我能幹嘛。」

除了家人陪伴，米可白也罕見曝光與男友孫綻的甜蜜互動。（圖／翻攝自米可白Instagram）

