米可白才曬照虛弱躺床！手術「喉嚨插管」最新近況惹粉心疼：早日康復

女星米可白常在社群分享生活近況，除了分享力挺動保相關議題，他更提及自己近期將面對一場手術，隨後3日他就曬出自己「鼻貼繃帶」的素顏躺床照，向粉絲報告已經完成手術，照片更能看到媽媽也特地從鹿港搭高鐵北上陪伴，緊接著米可白在今（4日）再補充目前修養狀態，解釋：「喉嚨插管有些破皮，說話有點吃力，早上咳出一點點血塊，但沒有太多不適。」，讓粉絲留言關心：「早日康復！」。

米可白透露術後因喉嚨插管破皮，說話有些吃力，早上曾咳出少量血塊，但整體狀況穩定、沒有太多不適。（圖／翻攝自米可白@臉書）

完成鼻部手術 米可白：期待能夠自在呼吸



米可白完成鼻部手術隔日，就在臉書發文更新近況，他透露現在終於完成鼻息肉與神經切除手術後，非常期待能夠自在呼吸，目前已經回家休養的他整體狀況非常好，還有寵物相陪，不過米可白也提及：「喉嚨插管有些破皮，說話有點吃力，早上咳出一點點血塊，但沒有太多不適。」，剛回家的他昏睡許久，現在則持續冰敷，就為了能慢慢消腫，由於擔心會再出血，讓米可白手術之後都只敢用嘴巴呼吸。

女星米可白完成手術，曬出貼著鼻貼繃帶的素顏照向粉絲報平安，媽媽也特地從鹿港北上陪伴她休養。（圖／翻攝自米可白@臉書）

下週開工在即 正能量回應網路攻擊



米可白預告他即將在下周開工，希望粉絲也都能擁有健康身體，也鼓勵眾人能夠以正面的語言、氛圍相互影響，讓彼此都能有更明亮的生活風景，自己也會笑笑看待網路不友善的攻擊，隨著米可白近況更新公開，就吸引超過2600名粉絲到場祝福：「祝褔早日康復、平安健康」、「身體保重」、「好好休養，期待重出江湖」、「健康很重要」、「注意日夜溫差大」、「米米祝福早日康復～平安」。





