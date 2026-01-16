米可白搭高鐵驚見車長被旅客飆髒話 她提醒：禮貌不該留在家

39歲女星米可白過去在親子台以藝名「葡萄姐姐」出道，平時常關心流浪犬問題的她，昨(15日)不忘發文關心大家公民意識，她分享搭高鐵時遇到一位旅客聊天異常大聲，車長為盡責任上前勸導，卻遭對方反罵髒話，米可白感慨呼籲，「禮貌這兩個字，不該只留在家裡」。

米可白昨晚發文，提醒大家要有公德心和同理心，「當你忙了一整天，搭上高鐵，只想好好休息，卻被車廂裡的大聲交談打斷時，那種疲憊，真的會被瞬間放大」，接著她曬出一張照片，說：「這位車長非常有禮貌地上前勸導，卻換來對方不堪入耳的回應髒話。他依然保持專業與冷靜，真的很辛苦，也值得被尊重」。

米可白最後說，民眾的公德心、禮貌、道德都不該只放在家裡，而是平時做人做事、在公共空間中基本的修養，「因為真正的教養，是在沒有人要求時，依然懂得尊重」，見此，網友回應：「應該留在上一世了」、「常坐國光客運，也常遇到這樣的情形」、「就連商務車廂也是吵得離譜！希望高鐵能嚴格拒載這些擾人乘客」、「沒水準沒教養的很多，腦羞成怒就咆哮大聲」，還有人建議：「應該列入黑名單」，米可白回：「我也這麼覺得...罵髒話...很可惡」。

而米可白日前分享跨年夜在嘉義拍戲，為了準備隔天騎機車的劇情，謝謝劇組工作人員留下來陪她戀歌，話鋒一轉，道具組先前告知她有隻小貓被路殺，她不忍心，想幫忙處理貓咪，沒想到大迷路，無意間看到7、8位學生在路上挖土，說想幫忙埋貓，搶先一步做了她想做的事，米可白說：「那一瞬間心好暖～原來有愛的人，真的好多」。

