米可白摯愛胃癌離世 「骨灰放玄關」爆哭到走不出來
〔記者蕭方綺／台北報導〕米可白飼養13年的愛犬「錢錢」今年7月因胃癌離世，她昨晚出席民視《好運來》殺青宴時，談起愛犬離別仍難掩哀傷，透露至今仍將「錢錢」的骨灰安放在家中玄關，正打算買一盆七里香，為愛犬進行寵物盆葬。然而為何是七里香？她解釋七里香常被用於寵物盆葬，將毛孩的骨灰妥善放入防水容器，再與盆栽一同安置，讓牠以另一種形式長伴左右。
米可白說，直到現在還沒有夢見過「錢錢」，但腦海裡卻不時浮現牠在自己懷裡離開的畫面，那一刻始終深深刻在心裡。她相信「錢錢」已經到了天國那個很好的地方，而這份確信，也成了她受洗、信仰上帝的重要原因。
外界總認為是男友孫綻的「愛情力量」影響了她，但米可白連忙澄清：「不是！真的不是！」她坦言，自己一開始只是跟著去教會聽講道，其實並沒有那麼相信，直到阿姨曾提過一句話：「如果看到彩虹，就代表狗狗已經過了天國。」
那段時間「錢錢」離世後的日子對她而言幾乎是崩潰的。她形容自己每天都在哭，睡前哭、醒來哭，連工作時都會躲到角落偷偷落淚，只希望愛犬能在另一個世界過得好。某天，她鼓起勇氣向主祈求：「可不可以讓我看到彩虹？」隔天好友阿諾開車上橋時真的看見彩虹，還隨手拍下傳給她，而對方事前完全不知情。那一刻，她感動到說不出話，也因此真正走進信仰。
此外，談到近期苗栗縣「人人犬舍」爆出違法替犬隻割聲帶等爭議，米可白也持續為流浪動物發聲，甚至公開質疑縣長態度消極。如今傳出涉案獸醫將被移送法辦，她感慨表示：「犬舍的事情真的很謝謝大家幫我分享，那些毛小孩真的很辛苦。」她心疼指出有些狗早已超過適合繁殖的年紀，卻仍被迫不斷生育，甚至還遭到割舌、傷害，「最近聽說那位獸醫要被移送法辦，真的很棒。」
更多自由時報報導
冬至錢財至 5生肖財富滾滾來
米可白首鬆口「想再婚」 羞喊：孫綻愛我比較深
75歲李亞萍爆罹失智症！露面吐近況 醫曝：受憂鬱症影響
大逆轉！黃明志捲台灣網紅命案 被控吸毒驗尿呈陰性反應
其他人也在看
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 5
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 33
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 40
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 4
震撼彈！SHINee Key 承認「非法接受醫療服務」 將中止所有節目活動
SHINee 成員 Key 今（17日）透過社群發文，針對「注射阿姨」相關爭議首度出面說明，坦承曾在對方安排下接受到府診療，並為自身判斷失誤向大眾致歉，也表明將中止所有正在進行的節目活動。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 20
76歲陳百祥驚吐「不高興就安樂死！」 曝迄今「沒老花、沒掉髮」體能狀態令人驚奇
76歲的香港資深演員陳百祥，過去曾以與周星馳合作的《唐伯虎點秋香》《鹿鼎記》為人所知，自2022年宣布息影後，便轉戰經營社群與粉絲互動。近日他透過社群發布影片，大方分享對生老病死的感悟，陳百祥表示，安樂死意味著生命掌握在自己手裡，並開玩笑稱若哪天不高興就選擇安樂死，這番驚人之語引發網友熱烈討論，但他隨即也強調自己目前生活極為積極樂觀，每天贏球贏馬，活得相當精彩。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 3
觀光客小戴！放下長髮「仙氣爆棚」 赴義朝聖比薩斜塔卻見一片黑
台灣羽球傳奇天后戴資穎上個月7日宣布自己正式退役，不再是選手，而在脫下球衣之後，她的生活可謂多采多姿，近日就遠赴歐洲旅行，分享自己在義大利觀光的照片，有別於過去在球場上得豎起馬尾，「觀光客小戴」決定放下長髮，令不少球迷都覺得耳目一新。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 51
小16歲嫩妻爆曾交往富商王廣德10年！江柏樂靠施法娶到她 不忍回應了
命理專家江柏樂和小16歲妻子雯雯結婚多年，育有兩子，家庭生活幸福美滿，不過近日地產大亨王廣德在飯局上，爆料過往和雯雯有一段「爺孫戀」，驚人內幕在社交圈內不脛而走。對此江柏樂也回應了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 31
郭董夫人曾馨瑩霸氣「出借名牌衣」 潘奕如曝結緣過程
郭董夫人曾馨瑩霸氣「出借名牌衣」 潘奕如曝結緣過程EBC東森娛樂 ・ 2 小時前 ・ 6
葉全真爆熱戀政大EMBA同學！「甜蜜約會全被拍」8字回應了
葉全真爆熱戀政大EMBA同學！「甜蜜約會全被拍」8字回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
Energy書偉當爸了 「謝京穎懷雙胞胎」結婚兩周年曝喜訊
謝京穎2023年與Energy書偉結婚，於18日結婚兩周年，宣布懷孕喜訊，且是雙胞胎雙喜臨門。這陣子謝京穎的八點檔戲份吃重，身形被觀眾發現圓潤，小腹微凸，疑似有孕，一個星期前，經紀人才回應：「她都在工作耶，可能水腫吧。」如今看來，應是希望保持神秘，頗為注重儀式感。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前 ・ 15
53歲香港女神堅持「不醫美」想優雅變老！一句話說服全網 網讚：這才是人間清醒
陳慧琳在訪談中提到，每個人條件不同，就算是同樣的療程，效果也未必一樣，她還笑說萬一做了眼歪嘴斜要怎麼辦？因此與其冒風險改變臉部線條，不如接受歲月自然留下的痕跡。從近距離鏡頭來看，她的臉部線條並非刻意緊繃，而是保有表情與神情的流動感，這種「看得出年紀、卻不...styletc ・ 1 天前 ・ 20
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 1 週前 ・ 85
穩交孫綻近3年！39歲米可白鬆吐「再婚進度」 暫緩原因全說了
女星米可白（趙亦瑄）2019年離婚後，去年8月正式認愛男友孫綻，感情甜蜜穩定。米可白昨（17）日出席八點檔殺青宴坦言，她和孫綻都有步入婚姻的想法，但目前仍想先以工作為重。即將邁入4字頭的她，表示自己從未設限幾歲前一定要結婚，只是曾經的婚姻經驗，讓她對於再婚有些顧慮。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 19
最美年輕阿嬤！47歲陳小菁有9個孫子 林秀玲當場嚇壞
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導三立8點台劇《百味人生》劇情越來越燒腦，全新勢力「葉家」正式登場。由林秀玲飾演的葉家女主人，她的每一步布局，牽動著雙...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
蕭敬騰岳父林光寧辭世享壽75歲 Summer悲痛發聲：我沒有爸爸了
Summer在文中透露，父親自9月以來歷經三次搶救，前兩次都順利度過，未料這一次仍不敵病魔離世。她指出，林光寧因吸入性肺炎住院，住院期間病況反覆，陸續出現不同症狀，醫院也安排多科交叉會診，全家人對北醫醫療團隊表達深深感謝，也心疼父親承受的折磨。過去3個月，只要人...CTWANT ・ 3 天前 ・ 39
「老婆視角」的連晨翔...顧女兒顧到睡著 當奶爸真實心聲全說了
近年轉戰演員的連晨翔愛情事業兩得意，跟女星劉品言跳過認愛直接宣布結婚，並在上個月升格為父親。昨（16日）連晨翔曝光一張哄娃哄到睡著的照片，表示女兒每天都在長大，「看了好療癒」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
還記得《海豚灣戀人》壞女人沈曼青嗎？ 徐潔兒合照高欣欣「看不出47歲了」
女星高欣欣於17日在臉書發文，驚喜分享與久違回台的好友徐潔兒相約聚會。照片中的徐潔兒身穿米白色上衣，搭配棕色系圍巾並頭戴咖啡色老帽，對著鏡頭展現迷人笑容，散發出的清新氣質彷彿少女，完全看不出今年已47歲。徐潔兒早年憑藉偶像劇《海豚灣戀人》中的反派大明星「沈曼青」走紅，雖然近年事業重心多在大陸，但此次返台露面，凍齡的樣貌與絕佳狀態立刻勾起許多觀眾的青春回憶。鏡報 ・ 16 小時前 ・ 12
婚變後暴瘦11公斤！范姜彥豐首曬近照「肉回來一半囉」 6字揭生活轉折
在經歷一段沉寂後，范姜彥豐近日透過社群平台更新個人動態，除釋出日常照片外，也分享身體狀況與生活節奏。他曬出健身房鍛鍊畫面、與犬隻互動合照，並以簡短語句「工作、運動、寫歌、踏實」總結目前步調。他更幽默寫道：「嗨，肉肉好久不見，回來一半囉，好像可以維持就好？...CTWANT ・ 1 天前 ・ 8
送別坣娜 資深名模包翠英嘆：下一個會不會是我？
藝人坣娜10月14日因肺腺癌過世，享年59歲，猶太裔富商老公薛智偉今（14日）在「猶台文化交流協會」（JTCA）為她舉行追思會，除了副總統蕭美琴、外交部長林佳龍送花致意，另外張小燕、陳美鳳也送花悼念。許多藝人好友到場致意，一致稱讚坣娜很優雅，但她個性低調，極少人知道她罹癌，都感嘆她太早過世。自由時報 ・ 4 天前 ・ 27