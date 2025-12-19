米可白放閃不藏了！曬「男友視角照」甜喊：攝影師很有愛

米可白曬「男友視角」照在，放閃孫綻。（圖／IG＠mimi00419）

女星米可白（趙亦瑄）卸下兒童台姐姐身分後，近年在戲劇圈表現亮眼，形象也從甜美可愛逐漸轉為清新知性，私下更常透過社群平台分享生活點滴。她去年8月大方認愛演員孫綻後，感情狀態備受關注，兩人不時在社群放閃，相當甜蜜。米可白昨（18日）在IG曬出一系列「男友視角」美照，甜笑模樣瞬間掀起網友熱議。

照片中可見，樹木與草坪背景，米可白站在綠意盎然的步道間，整體氛圍相當愜意放鬆，她身穿一件寬鬆剪裁咖啡色系的針織鏤空毛衣，隱約透出黑色內搭，既保暖又不失層次感，展現恰到好處的小性感。

其中一張照片裡，米可白俏皮地用雙手比著太陽穴，閉眼皺鼻做出可愛思考表情，少女感十足；另一張則側身回眸，露出燦爛笑容，五官線條在自然光下顯得更加柔和，狀態相當好，她將頭髮簡單綁起，露出額頭與頸部線條，整體造型乾淨又耐看。

米可白也在貼文中幽默寫下：「讓我想想～等等是要吃火鍋還是蚵仔煎？還是好好睡個覺～」，滿意喊：「這位攝影師很有愛」，同時標記男友的帳號，字裡行間滿是甜蜜，而孫綻也留言回應：「你需要好好休息」。貼文曝光後，不少粉絲大讚她眼神中充滿戀愛中的光彩，狀態超好。

