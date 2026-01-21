米可白新造型「嫩回20歲」！網大讚：台版宋慧喬

娛樂中心／李筱舲報導



女星米可白（趙亦瑄）過去以兒童節目「葡萄姐姐」身分出道，親民形象深受許多粉絲喜愛。她時常透過社群與粉絲們分享日常生活中的大小事，昨（20）日她突然在社群平台曬出全新造型，也讓粉絲看了大讚「顏值又更上一層樓了，這根本要滿20歲而已吧！」。





米可白先以馬尾造型作為影片開場。（圖／翻攝自IG ＠mimi00419）





米可白昨（20）天IG上曬出一段reels短影片，畫面中，帶著眼鏡和綁著馬尾的她先是出現在鏡頭前，她用拳頭靠近鏡頭作為轉場，下一秒米可白以空氣劉海和短髮新造型出現，隨著音樂起舞。她在文中表示，自己很喜歡新髮型，更笑稱：「太久沒跳舞⋯我只剩笑容。剪完頭髮後，我超不習慣～可能是演50歲的媽媽演了一年多～這造型不太適應！」更在文末自嘲：「在2個月就要40歲～不管⋯我要穿百摺裙！」。

影片下一秒，米克白以空氣瀏海短髮造型亮相。（圖／翻攝自IG ＠mimi00419）

貼文曝光後，網友們都大讚米克白的新髮型好看又減齡，留言表示：「喔喔喔瀏海也太可愛救命」、「依然好美」、「親愛的可白妳真的好美好美啊」、「又美又甜」、「還是很漂亮，美到認不出來是米可白」、「什麼造型都好看」、「顏值更上一層樓」、「有瀏海的你真的超級好看又減齡～」、「短髮好好看」、「看起來28而已」、「台版宋慧喬！好美」、「好看，髮型好重要，感覺年輕很多歲」、「這根本是在要滿20歲而已吧」。





