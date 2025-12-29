四季線上／韋冠宇 報導

民視八點檔《好運來》日前播出大結局，演員們這段時間陸續分享拍攝以來的心得與感言，飾演「文琪」的米可白也透露不為人知的祕辛，更親揭與《豆腐媽媽》有關的計畫，讓網友期待很快能在戲中看到她。

《好運來》為米可白第一次在民視參與的八點檔戲劇，與藍葦華所飾演的「有財」從初期的意外相識、互生情愫到結為連理，最後圓滿走入結局，是最為稱羨的夫妻檔之一。

米可白曝拍戲被藍葦華「3字」無情痛批！再鬆口《豆腐媽媽》行前計畫

米可白分享這一年以來的拍攝感言，提到一場戲是抓包佩婕（程雅晨 飾）與弘軒（吳政澔 飾）的不倫戀，演出悲憤交加的情緒讓她印象深刻；米可白自知這次表現並不理想，而隔天藍葦華竟直接和她說：「妳那場很難看！」讓她感到超難過，下定決心日後要更用心揣摩類似的情緒戲。

圖片來源／娛樂超skr Youtube頻道

此外，米可白也提到由於自己在這檔要詮釋六十多歲長輩，因此刻意增重，透露目前體重已到六字頭，卻被媽媽說「體態的部分演最好」而耿耿於懷，預計結束《好運來》拍攝工作之後就要減重，屆時以苗條女性之姿在《豆腐媽媽》登場；雖然目前官方尚無米可白演出的訊息，已引起粉絲殷切敲碗，期待很快在螢幕上看到她的演技。

圖片來源／娛樂超skr Youtube頻道

