米可白殺青將休息2月動刀！曾自曝拍戲流鼻血、每日頭痛

39歲金鐘女星米可白（趙亦瑄）近年活躍於戲劇舞台與社群平台，經常分享工作與生活點滴。20日她在社群發文透露，近期拍戲已殺青，終於迎來放假時光，同時也預告下個月將進行「鼻息肉與神經切除手術」，消息一出立刻引起粉絲關注。

米可白在貼文中感性寫下：「演員這條路，我慢慢學會一件事，我們無法讓每一個人都喜歡，但先決條件，是要先學會喜歡自己。」她也感謝一路支持她的粉絲，承諾會持續努力不負眾望。她透露，近期拍攝過程情緒消耗極大，每場戲都需要高度專注角色內心的掙扎與情緒張力，短時間內幾乎耗盡能量。她形容自己彷彿被角色剝開層層防護，面對脆弱與真實的自我，但也因此更靠近內心世界。她也感謝劇組同事在拍攝期間的照顧，有時拍完戲，工作夥伴會默默比讚，讓她感受到溫暖與支持。

除了工作壓力，米可白長期受鼻部問題困擾。她曾因鼻肉肥厚每日頭痛、身體不適，甚至在拍戲期間連續三天出現嚴重流鼻血。經醫生檢查後發現鼻腔結構異常，需接受多項手術治療，包括「鼻中隔成型手術」、「下鼻甲成型手術」以及「後鼻神經燒灼手術」。

米可白在貼文最後感性表示，每一次拍攝、每一場戲都是學習與成長的養分，她會繼續努力，面對生活與工作的挑戰。粉絲紛紛留言送上祝福，期盼她手術順利、健康平安，也期待她休養後能帶來更多精彩表演與作品。

