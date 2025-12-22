米可白每天頭痛！醫建議動3手術 「費用超過預算」她陷兩難

米可白近來飽受鼻疾困擾。（圖／中時資料照）

藝人米可白卸下兒童台姐姐身分後，轉戰戲劇圈表現亮眼，私下常透過社群分享生活點滴，作風相當親民，近來因為飽受鼻疾困擾，便到醫院看診諮詢，沒想到卻陷入是否要動手術的抉擇。

米可白飽受鼻疾困擾多時，她表示因為鼻肉肥厚，導致每天頭痛，進而造成身體不適，被病痛困擾多時的她，決定到醫院求診尋求協助，經過詳細檢查後，診斷出有「鼻中隔彎曲」的狀況，醫生經過評估後，建議得靠3手術來解決眼前的困擾，包括「鼻中隔成型手術」、「下鼻甲成型手術」以及「後鼻神經燒灼手術」。

米可白動手術卻因為預算問題卡關。(圖／mimi00419 Instagram)

米可白表示進行微創手術的好處，包括傷口小、不需要住院等優點，整體而言相當便利，事後僅要休息一星期即可，不過費用卻遠遠高出原本設定的預算，讓她文末放上一整排正在思考的表情符號，似乎暗指目前正陷入抉擇的狀態。

雖然健康出了點問題，不過感情方面相當穩定，米可白表示跟交往中的男友孫綻都有結婚的念頭，不過還是要按部就班，目前雙方都有共識先以打拚事業為主，倘若有好消息絕對會告知所有人，對於被問到「誰比較愛對方」，米可白笑稱：「應該是他吧」。

