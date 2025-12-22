米可白流鼻血又天天頭痛 醫建議一次做3手術！這原因她猶豫了

39歲女星米可白（趙亦瑄）。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

39歲女星米可白（趙亦瑄）近年在戲劇領域有好表現，演藝工作不斷，忙碌之餘也時常透過社群與粉絲分享近況。米可白今年夏天就曾透露自己鼻子有問題，甚至在拍戲時流鼻血，也表示可能在今年底動手術；近日米可白指出，就醫後被建議一次做3項手術，也坦言費用比想像中高。

米可白今（22）日透過社群平台Instagram發布限時動態表示，因為鼻肉肥厚導致自己每天頭痛不適，到診所諮詢鼻子的問題，得到可以做微創手術的資訊，「傷口小、不需住院很方便，另外我還（有）鼻中膈彎曲」；經醫師評估，建議米可白一次做3項手術，包括鼻中膈成型、下鼻甲成型和後鼻神經燒灼，做完後要休息一周，讓身體好好復原。

不過雖然動手術就能一勞永逸，解決困擾自己長久以來的問題，但米可白最後也說，「現在微創費用高出我的預算」，並附上一排像是在考慮中的表情符號，似乎因為現實考量陷入猶豫。

事實上，米可白在今年8月說自己拍戲途中流鼻血，嚇壞演員們和導演，之後就醫檢查，醫師發現她的鼻子有2刀劃痕，才會導致她連續3天都流鼻血，她則推敲是使用洗鼻子噴嘴不慎受傷。當時米可白就有說想在年底接受鼻息肉手術。

除此之外，米可白也曾分享她是過敏兒，超多東西不能吃，每次跟朋友吃東西，說不能吃蘿蔔、玉米和高麗菜，都讓其他人很傻眼；米可白也很無奈地解釋，吃到這些過敏原，她就容易皮膚癢、喉嚨癢、眼睛癢和鼻子癢，身體很容易呈現發炎的狀態。

